    ¡Desde el 1 de marzo! Ecuador sube al 50 % los aranceles a Colombia: crisis total en la frontera

    El Ministerio de Producción de Ecuador fue tajante al señalar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas”

    Publicado por: SoloDuque

    Daniel Noboa, presidente de Ecuador, en una imagen de archivo
    Daniel Noboa en una imagen de archivo. EFE
    Minuto30.com .- Lo que comenzó como una tensión diplomática se ha transformado en un bloqueo económico sin precedentes. El Gobierno de Ecuador, bajo la administración de Daniel Noboa, anunció que a partir del próximo 1 de marzo elevará la denominada “tasa de seguridad” del 30 % al 50 % para todas las importaciones provenientes de Colombia.

    La medida, calificada por Quito como un acto de “soberanía”, responde a lo que consideran una inacción del gobierno de Gustavo Petro frente al control del crimen organizado en la frontera común de 600 kilómetros.

    Los motivos: Seguridad y Narcotráfico

    El Ministerio de Producción de Ecuador fue tajante al señalar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para frenar el avance de guerrillas, minería ilegal y tráfico de armas en los límites binacionales.

    Esta escalada se da apenas un mes después de que Noboa impusiera el primer arancel del 30 %, al cual Colombia respondió con reciprocidad, gravando 73 subpartidas de productos ecuatorianos (agrícolas e industriales) con el mismo porcentaje.

    El impacto: Bodegas llenas y exportaciones frenadas

    La situación en la frontera es crítica. En la ciudad de Tulcán, miles de productos colombianos permanecen almacenados en bodegas ante la imposibilidad de cruzar por vía terrestre debido a las restricciones y los altos costos.

    Las cifras del conflicto:

    Pérdidas: Se estima un impacto de 5,25 millones de dólares semanales en exportaciones hacia Colombia.

    Comercio en jaque: Esto representa cerca de un tercio del valor total de las ventas de Ecuador a nuestro mercado.

    El “Efecto Dominó”: Energía y Petróleo

    La crisis ha trascendido los aranceles y ya golpea sectores estratégicos de la economía:

    Electricidad: En represalia por los impuestos, Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, agravando la crisis energética en el país vecino.

    Petróleo: Como contraataque, Ecuador elevó en un 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano a través de su oleoducto.

    ¿Qué dicen las cancillerías?

    Mientras la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, asegura que se mantiene el diálogo a través de las embajadas, los hechos en el puente de Rumichaca cuentan una historia diferente de parálisis y confrontación económica.

    Para los empresarios antioqueños que exportan productos industriales y textiles a Ecuador, este nuevo arancel del 50 % representa un cierre virtual de ese mercado, lo que podría derivar en una caída de ingresos y posibles recortes de personal en sectores manufactureros.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


