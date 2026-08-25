Desde Antioquia, unidos por Colombia

Resumen: Que esta tragedia nos motive a seguir unidos, a cuidar de los nuestros y a estar presentes cuando un colombiano necesite una mano amiga.

Hay situaciones que nadie espera vivir y que nos recuerdan lo frágiles que podemos ser frente a la fuerza de la naturaleza. Hoy nuestro corazón está con las personas y familias que enfrentan esta difícil situación.

En momentos como este es cuando los colombianos demostramos de qué estamos hechos. Hemos visto cómo muchas personas se han unido para ayudar, acompañar y tenderle la mano a quienes más lo necesitan. Esa solidaridad nos llena de esperanza y nos recuerda que, aunque existan dificultades, juntos podemos hacer mucho por quienes están pasando por un momento tan doloroso.

Desde Envigado y Antioquia seguiremos firmes, siendo solidarios, acompañando y orando por las personas afectadas y por sus familias. Pero también debemos entender que esta solidaridad no puede durar solo unos días. Muchas familias necesitarán apoyo durante las próximas semanas y meses, cuando las cámaras se apaguen y la atención disminuya.

Que esta tragedia nos motive a seguir unidos, a cuidar de los nuestros y a estar presentes cuando un colombiano necesite una mano amiga.

En las buenas y en las malas, Colombia nos necesita unidos.