Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Desde Antioquia, unidos por Colombia

    Por: Alejo Sánchez

    alejo sanchez envigado
    Desde Antioquia, unidos por Colombia

    Resumen: Que esta tragedia nos motive a seguir unidos, a cuidar de los nuestros y a estar presentes cuando un colombiano necesite una mano amiga.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Hay situaciones que nadie espera vivir y que nos recuerdan lo frágiles que podemos ser frente a la fuerza de la naturaleza. Hoy nuestro corazón está con las personas y familias que enfrentan esta difícil situación.

    En momentos como este es cuando los colombianos demostramos de qué estamos hechos. Hemos visto cómo muchas personas se han unido para ayudar, acompañar y tenderle la mano a quienes más lo necesitan. Esa solidaridad nos llena de esperanza y nos recuerda que, aunque existan dificultades, juntos podemos hacer mucho por quienes están pasando por un momento tan doloroso.

    Desde Envigado y Antioquia seguiremos firmes, siendo solidarios, acompañando y orando por las personas afectadas y por sus familias. Pero también debemos entender que esta solidaridad no puede durar solo unos días. Muchas familias necesitarán apoyo durante las próximas semanas y meses, cuando las cámaras se apaguen y la atención disminuya.

    Que esta tragedia nos motive a seguir unidos, a cuidar de los nuestros y a estar presentes cuando un colombiano necesite una mano amiga.

    En las buenas y en las malas, Colombia nos necesita unidos.

    Author Signature
    Redacción Minuto30

    Lo que leas hoy en Minuto30... Mañana será noticia.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.