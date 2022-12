Descubrió conversación ‘hot’ de su pareja, gracias al súper zoom de su nuevo celular

in

Gracias al increíble zoom de un celular, una mujer pudo descubrir la infidelidad de su pareja, al grabar desde una larga distancia, la conversación que sostenía con otra mujer.

El video de la forma cómo descubrió la infidelidad, fue publicado en TikTok por @mamirosetv, con el texto “para esto me compré este teléfono”.

En las imágenes se observa al hombre bastante alejado de la casa, mientras que su pareja se encuentra en un segundo piso, observando su conversación de WhatsApp, a través del zoom de su nuevo celular.

«Por eso es que yo no creo en nadie, tiene rato allá, él cree que sabe más que yo pero él no me conoce todavía… Dizque Nicol… Le voy a mandar una captura de esta conversación para saber si él sabe más que yo», dijo la mujer.

Para más noticias de entretenimiento.