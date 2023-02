in

Mejor expresar la palabra desconocimiento que decirle al otro ignorante. Suena menos ofensivo desconocimiento que ignorante. La gente se ofende menos decirle que desconoce, que es ignorante, en lo que está tratando de explicar. El desconocimiento de la constitución política, es la más común, que podemos apreciar, en un porcentaje muy elevado de la población nacional. Pocas son las instituciones educativas de formación profesional que se preocupan por tener dentro del desarrollo curricular la asignatura de Constitución política y legislación laboral.

De los 37 millones de colombianos registrados, para ejercer el voto escasamente, lo ejercen 23 millones mal contados, en el desconocimiento de las cifras de la Registraduría, sí, la misma que pone y quita, la que se inventa como quedan los mismos censos electorales en los pueblos de sexta categoría. El desconocimiento que los ciudadanos del común tienen del consejo electoral y del consejo de estado. El desconocimiento que tienen los ciudadanos de lo que acontece en Planeación nacional y los presupuestos que se manejan en los departamentos de la Orinoquia y Amazonía.

Desconocimiento que se tiene de cómo editan las noticias de las 7 de la noche en el horario que llaman triple A. Aquí la publicidad es la que opaca los titulares y el manejo que le dan a la realidad nacional. La franja deportiva es la última para ver solo goles y los temas culturales. La farándula empieza en el Capitolio nacional y lo que acontece en la sede de la fiscalía, desesperada por tratar de encausar, el desconocimiento de los asuntos penales del país. Desconocimiento de muchos colombianos que en pocas horas son analistas de virus contagiosos, vacunas y dosifican con recetas caseras.

Desconocimiento, no diga ignorancia, pareciera la gente se ofende mas con la palabra ignorancia, siendo tan sinónimo la una de la otra. Desconocimiento de los temas más básicos de la historia nacional. Desconocimiento del concejal del régimen municipal. Desconocimiento del alcalde de sus funciones como primera autoridad civil. Desconocimiento del campesino que sabe entrar a facebook y no distingue de los términos comunismo, socialismo y capitalismo. Desconocimiento, lo que creemos que sabemos y no leemos. Desconocimiento, sálvese quien pueda.