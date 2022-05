[VIDEO] Desconectaron el último teléfono publico de New York

Con la llegada de las nuevas tecnologías los objetos antiguos se van convirtiendo en reliquias. Este es el caso de uno de los que fue el principal medio o canal de comunicación entre las personas: Los teléfonos públicos.

Con la llegada de los celulares en los años noventa, los teléfonos públicos comenzaron a perder uso en la vida cotidiana. Luego, con la llegada de los iPhone, y los smartphones, quedaron casi obsoletos.

También le puede interesar…

Si bien la mayoría de las ciudades del mundo cuentan con estos teléfonos públicos, un lugar característico por su presencia es Nueva York, localidad estadounidense que es noticia precisamente por desconectar el último teléfono público que quedaba.

Saying goodbye to The city’s last public pay phone booth 50th and 7th. Times square @1010WINS pic.twitter.com/n5YgfkITHx

— glenn schuck (@glennschuck) May 23, 2022