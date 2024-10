¡Falsa alarma! Desconcentraron la Selección Colombia en el hotel de concentración

Resumen: Un susto inesperado interrumpió el descanso de la Selección Colombia en su hotel de concentración en Phoenix, Arizona. Una falsa alarma de incendio activó los protocolos de emergencia y puso en alerta a jugadores y cuerpo técnico. El incidente ocurrió cuando los jugadores se preparaban para dormir, generando confusión y preocupación. Algunos, como Miguel Ángel Borja, incluso llegaron a coger sus maletas para evacuar el hotel. Las causas de la falsa alarma aún no se han determinado con precisión. Se barajan dos hipótesis: la acción accidental de un huésped por una fuga de gas o un acto deliberado de alguien con intenciones desconocidas. A pesar del susto, la Selección Colombia se mantiene enfocada en su próximo partido contra Costa Rica, este viernes 28 de junio a las 5:00 p.m. El incidente no ha afectado su preparación para este crucial encuentro. Las autoridades estadounidenses toman muy en serio las alarmas contra incendio, por lo que ocho unidades de bomberos acudieron al hotel para verificar la situación y descartar cualquier peligro real. Se espera que este tipo de incidentes no se repitan y que la Selección Colombia pueda concentrarse plenamente en su objetivo de alcanzar un buen resultado en la Copa América.