Deschamps dice que Mbappé necesita «tranquilidad» tras confirmar la muerte de un allegado

París, 12 oct (EFE).- Didier Deschamps, seleccionador de Francia de fúrbol, dijo este jueves que su capitán, Kylian Mbappé, necesita "tranquilidad" para afrontar el luto por la reciente muerte de un ser querido.

No obstante, Deschamps anunció que el atacante del PSG será titular este viernes en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam ante Países Bajos, un encuentro que podría sellar la clasificación de 'Les Bleus' para la fase final de laa Eurocopa de 2024.

"Hablo con frecuencia con él, ahora se ha producido una circunstancia (la muerte de un allegado). Kylian necesita tranquilidad, también por el bien del equipo", alegó Deschamps.

Mbappé abandonó, durante unas horas del miércoles, la concentración en Clairefontaine para trasladarse a su Bondy natal a la ceremonia funeraria por el ser querido fallecido, del que no se ha divulgado qué tipo de vínculo tenía con el jugador

"Haga lo que haga, siempre habláis de él (Mbappé), pero os recuerdo que está dentro de un colectivo", abundó el seleccionador galo, molesto con tantas preguntar sobre su estrella, a quien se esperaba en este rueda de prensa previa.

Sin embargo, el medio del Real Madrid Aurélien Tchouaméni lo suplió a última hora.

"Me he enterado ahora mismo, el entrenador (Didier Deschamps) ha sido el que me ha avisado y le he dicho que sí, no podía decir que no", declaró Tchouaméni, quien aseveró que el atacante del PSG "está sonriente, como siempre".

Normalmente, el capitán de la selección es el elegido para hablar antes de los partidos oficiales.

En el anterior parón de selecciones de septiembre, poco después del tira y afloja que tuvo con el PSG por no renovar su contrato más allá de 2024, Mbappé sí compareció ante la prensa.

Por: EFE