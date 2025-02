Descertificación de EEUU

Es supremamente odioso pensar en el proceso de certificación de la lucha contra las drogas que hace EEUU como una validación moral. EEUU es el mercado de narcóticos más grande del mundo, con costos de drogadicción estimados por el Departamento de Justicia en US$215 mil millones. Si la herramienta policiva es la mas eficaz es un debate para otro día, el hecho es que, con la proliferación de fentanilo, 27.2 millones de estadounidenses (9.7% de la población) enfrentaron problemas de adicción de drogas en 2024, según los centros de adicción de EEUU. Un tema que venia perdiendo relevancia durante este siglo volvió a ser prioridad electoral, EEUU va a dar esta batalla en todos los frentes. El mandato de Trump es claro, si pensamos que superamos la crisis estamos profundamente equivocados.

La certificación fue creada en 1986 en la ley de ayuda extranjera de EEUU, bajo la histeria de la epidemia de crack. Actualmente, solo tres países no pasan la prueba: Venezuela, Bolivia y Myanmar. La consecuencia inmediata de una descertificación sería la suspensión de la ayuda humanitaria y militar de EEUU hacia Colombia, que se espera en US$413 millones en 2025. A pesar de los problemas fiscales que enfrenta el país, podemos manejar esta situación, incluso también la perdida del estatus de major non-nato ally que hoy gozamos. Sin embargo, lo grave serian los aranceles y trabas aduaneras que podrían imponernos. Recientemente no bajo la bandera de proteccionismo sino por no cooperar en la lucha contra el fentanilo, EEUU impuso aranceles del 10% a China.

En instancias formales e informales, se menciona la inevitable descertificación de Colombia antes de septiembre. Incluso cuando se logró el año pasado, se notó favoritismo diplomático dado la falta de resultados. Se mencionó el crecimiento exponencial de las hectáreas sembradas de coca, que se estimaba en 250 mil, pero que ahora podrían superar las 300 mil. La validación de los esfuerzos era más bien una apuesta filosófica que enfrenta una respuesta holística versus la tesis del garrote. Si el gobierno está ejecutando el power point que le vendió a EEUU en departamentos como Cauca, claramente no está logrando los resultados esperados. Todo viene en deterioro.

La administración Trump no tiene paciencia ante la falta de resultados, a menos de que se realice un esfuerzo diplomático descomunal mas genuinos resultados, será muy difícil revertir la situación. Esto podría incluir el nombramiento de un nuevo embajador o un enviado especial a Washington en quien confíen los Republicanos, así como la dedicación semi-exclusiva de la Canciller y un compromiso material del nuevo Min Defensa. En complemento, las obras oratorias como las del presidente en Naciones Unidas y Europa se deben suspender. Los problemas se pueden resolver, pero debe haber voluntad para abordarlos.

Con exportaciones a EEUU que alcanzan los US$14,337 millones, estos aranceles podrían ser destructivos. El daño seria especialmente dañino para sectores como el café, flores, aguacate, o el banano que gozan de márgenes apretados. Así el gobierno piense diferente a Trump, debe hacer lo posible para pasar la tormenta. Esa sensibilidad diplomática del gobierno para no ofender ni a Venezuela ni a Rusia, podríamos usarla en EEUU.

