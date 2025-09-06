«Descertificación de EE. UU. golpearía las exportaciones y el turismo en Medellín»: Fico

Resumen: Federico Gutiérrez responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por las políticas "equivocadas" que han encendido las alarmas y han llevado a la posibilidad real de una descertificación

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha defendido su viaje a Washington junto a otros alcaldes del país. A través de un comunicado en su cuenta de X, Gutiérrez aclaró que su visita no es para hablar en nombre del gobierno nacional, sino para gestionar los mejores intereses para su ciudad, ante el riesgo de que Colombia sea descertificada por Estados Unidos.

El mandatario de la capital antioqueña explicó que los alcaldes no son «empleados del presidente Petro», sino líderes elegidos por los ciudadanos, con la responsabilidad de proteger la seguridad y economía de sus territorios. Aseguró que el propósito principal del viaje es «plantear iniciativas que impulsen la economía y la seguridad de nuestras ciudades y generar confianza desde nuestras acciones como alcaldes».

Impacto de la Posible Descertificación en Medellín

Gutiérrez se mostró especialmente preocupado por las posibles consecuencias de una descertificación en Medellín. Señaló que Estados Unidos es el principal socio comercial de Antioquia, representando el 31% del total de las exportaciones del departamento, que en 2024 superaron los 2.735 millones de dólares. Además, advirtió que el turismo, que representa el 36% de los visitantes internacionales, también se vería gravemente afectado.

El alcalde subrayó que una descertificación no solo traería sanciones económicas y posibles aranceles, sino también una reducción en el apoyo a la Policía y el Ejército, lo que afectaría directamente la seguridad ciudadana. En este sentido, recordó la importancia de la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, un tema prioritario para su administración.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

«El único responsable es el gobierno Petro»

Finalmente, Federico Gutiérrez responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por las políticas «equivocadas» que han encendido las alarmas y han llevado a la posibilidad real de una descertificación. «El único responsable en caso de que se dé la descertificación por parte de Estados Unidos, es el gobierno Petro por su equivocada estrategia de estar del lado de los peores criminales y darles garantías en el marco de la fallida ‘Paz Total'», sentenció el mandatario, quien viajará en la madrugada a Washington y prometió mantener informada a la ciudadanía sobre su agenda.

Aquí más Noticias de Medellín