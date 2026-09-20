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Resumen: Las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con organismos de socorro, adelantan un intenso operativo para sofocar un incendio forestal registrado en el municipio de Villa de Leyva.

70 descargas de agua y líquido retardante en Villa de Leyva: Intenso operativo para combatir incendio forestal

Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con organismos de socorro, adelantan un intenso operativo para sofocar un incendio forestal registrado en el municipio de Villa de Leyva.

El Comandante General de las Fuerzas Militares entregó el balance de las acciones ejecutadas para controlar la emergencia:

Impacto aéreo: Tripulaciones de la Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea Colombiana han ejecutado 70 descargas de agua y líquido retardante empleando dos helicópteros Black Hawk.

Contención nocturna: Durante la noche, los soldados mantendrán las labores de mitigación directamente en tierra, trabajando de la mano con los cuerpos de emergencia locales.

Reanudación de vuelos: A primera hora del amanecer, las tropas retomarán las operaciones aéreas con los sistemas Bambi Bucket para liquidar los focos restantes de la conflagración.