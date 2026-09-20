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    70 descargas de agua y líquido retardante en Villa de Leyva: Intenso operativo para combatir incendio forestal

    Ejército y Fuerza Aérea Colombiana han ejecutado las descargas de agua y líquido retardante desde dos helicópteros Black Hawk

    Publicado por: SoloDuque

    70 descargas de agua y líquido retardante en Villa de Leyva: Intenso operativo para combatir incendio forestal

    Resumen: Las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con organismos de socorro, adelantan un intenso operativo para sofocar un incendio forestal registrado en el municipio de Villa de Leyva.

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    Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con organismos de socorro, adelantan un intenso operativo para sofocar un incendio forestal registrado en el municipio de Villa de Leyva.

    El Comandante General de las Fuerzas Militares entregó el balance de las acciones ejecutadas para controlar la emergencia:

    Impacto aéreo: Tripulaciones de la Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea Colombiana han ejecutado 70 descargas de agua y líquido retardante empleando dos helicópteros Black Hawk.

    Contención nocturna: Durante la noche, los soldados mantendrán las labores de mitigación directamente en tierra, trabajando de la mano con los cuerpos de emergencia locales.

    Reanudación de vuelos: A primera hora del amanecer, las tropas retomarán las operaciones aéreas con los sistemas Bambi Bucket para liquidar los focos restantes de la conflagración.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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