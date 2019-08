¡Descarado! Quemó a su hijastro de 5 meses de nacido, porque su pareja le dijo que se fuera de la casa

Un bebé de tan solo 5 meses de nacido habría sido brutalmente agredido por su padrastro en Valledupar, Cesar.

Según narró la madre del niño, cuando ella tenía cuatro meses de gestación inició una relación sentimental con este hombre que reconoció a su bebé con sus apellidos, sin embargo, reciamente las cosas se fueron dañando por lo que ella le dijo que quería terminar la relación y le pidió que se fuera de la casa que comparten. “Él es consumidor de pepas y marihuana, yo le había dicho que se fuera de la casa y me dijo que sí”, denunció la mujer para medios locales.

La mujer de nacionalidad venezolana indicó que ella debía realizar una diligencias y el sujeto se quedó a solas con el pequeño y sus otros hijos: “yo salí temprano de la casa porque tenía que acompañar a mi hermana, que es menor de edad, a realizarse unos exámenes médicos; lo que él aprovechó para quemar a mi hijo. (..) Lo quemó con el cigarrillo y le decía a mi otra hija que se callara, que no dijera nada porque si no me mataba y los mataba a ellos”, indicó.

El pequeño presenta quemaduras de segundo y tercer grado en una mano, el ombligo, los párpados, la espalda y los costados.

La madre del niño pidió a las autoridades que tomen medidas en el asunto y capturen a este sujeto, también de nacionalidad venezolana.

“Estoy pidiendo el apoyo de las autoridades para que capturen a este hombre y pague por lo que hizo, para que esto no le vuelva a suceder a otros niños”, precisó.