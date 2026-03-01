Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Desastroso: goleada y con roja! Debutó la Selección (f) Mayores ante Canadá en la She Believes Cup

Minuto30.com .- Una humillante derrota fue el debut de las dirigidas por Ángelo Marsiglia en la She Believes Cup; las colombianas iniciaron su participación en el prestigioso certamen amistoso con una marcada derrota de 4-1 frente a su similar de Canadá.

El encuentro, disputado en suelo estadounidense, dejó en evidencia fallos defensivos y falta de contundencia que ubican al cuadro nacional, por ahora, en el fondo de la tabla.

Crónica de una derrota accidentada

El partido comenzó con una Colombia intentando equilibrar las cargas, pero la solidez física de las canadienses rompió el celofán a los 31 minutos, cuando Vanessa Gilles aprovechó una desatención en el área para abrir la cuenta.

En el segundo tiempo, la situación empeoró para la “Tricolor”:

En el minuto 67, un grosero error de la guardameta Katherine Tapia permitió que Janine Sonis ampliara la diferencia a 2-0.

Cuendo el reloj ya marcaba el minuto 73, la jugadora Sydney Collins sentenció prácticamente el juego con un soberbio tiro libre que dejó sin opciones a la portera colombiana para el 3-0 parcial.

El descuento y la tabla de posiciones

La reacción cafetera llegó tarde, al minuto 81, a través de un cobro desde el punto penal ejecutado con precisión por Leicy Santos.

El panorama se tornó más oscuro para las colombianas con la tarjeta roja vista por Gisela Robledo, quien se perderá el próximo compromiso por sanción.

Pero aun falta otro gol; para que las canadienses sellaran el definitivo 4-1 en el minuto 90; un gol Nichelle Prince fue la encargada de sellar la humillante goleada.

Con este resultado, Canadá asume el liderato provisional del grupo con 3 puntos y una diferencia de gol de +3, mientras que Colombia queda colera sin unidades. El grupo lo completan el local, Estados Unidos, y Argentina, quienes definirán su suerte en el cierre de la jornada.

Próximo reto: Colombia ante las anfitrionas

Colombia no tiene tiempo para lamentos. En la segunda jornada de la She Believes Cup, la Selección se medirá ante la poderosa Estados Unidos.

El compromiso está programado para el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 3:30 de la tarde (hora colombiana).

Este partido será crucial para ajustar piezas de cara al objetivo principal: la obtención de los cupos sudamericanos a la cita mundialista.