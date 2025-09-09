Resumen: En una operación conjunta del Gaula de la Policía y la Fiscalía en Ciudad Bolívar, fueron capturados alias El Coste y tres integrantes más de una banda dedicada a extorsionar y asesinar conductores informales. Durante los allanamientos incautaron drogas, armas y equipos tecnológicos, afectando las finanzas criminales en más de 200 millones de pesos mensuales.

¡Desarticulada banda de extorsionistas en Ciudad Bolívar! Capturan a alias ‘El Coste’ y tres personas más

En una operación conjunta del Gaula de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de cuatro personas, entre ellas alias ‘El Coste’, presunto sicario de una banda delincuencial dedicada a la extorsión y el homicidio de conductores informales en la localidad de Ciudad Bolívar.

La investigación, que duró nueve meses, permitió a las autoridades establecer que la banda exigía a sus víctimas un pago de 50 mil pesos semanales a cambio de no atentar contra sus vidas. A los delincuentes se les atribuyen al menos tres homicidios de transportadores informales.

Alias ‘El Coste’ era el encargado de cometer los asesinatos. Tenía una orden de captura vigente por homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte de armas de fuego y extorsión, y se le relaciona con el asesinato de un conductor y las lesiones a una pasajera el 21 de marzo de 2025.

Durante las dos diligencias de allanamiento y registro, los delincuentes recibieron a disparos a los uniformados, pero estos lograron reducirlos. En el operativo se incautaron más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de Tusi, dos armas traumáticas, cuatro celulares, dos computadores y grameras. Con este resultado, las autoridades afectaron la renta criminal de la banda en más de 200 millones de pesos mensuales.

Dos de los capturados fueron enviados a la cárcel con medida de aseguramiento, y se les imputaron delitos como tentativa de homicidio, porte de armas y extorsión. En lo que va del 2025, la Policía ha logrado la detención de 164 personas por extorsión, reduciendo este delito en un 20% en comparación con el año anterior.