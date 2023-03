Está desaparecido el rector de un colegio de La Unión, Antioquia

José Joaquín Campuzano Botero es el rector de la Institución Educativa Félix María Restrepo, del municipio de La Unión y está desaparecida.

Su familia asegura que desde la mañana de este martes no saben de él, «mi papá salió faltando 10 para las 7:00 am de la casa, ubicada en el municipio de Sabaneta, después me llevó a mí a la estación La Estrella del metro y luego me dijo que se iba a ir por la Loma del Escobero; pero no estoy seguro si salió por La Regional o Las Vegas», le narró su hijo al medio de comunicación Entre Ceja y Ceja.

Contó también que se han intentado comunicar con él, su teléfono timbra pero nadie responde.

La familia en medio de la preocupación indica que alguien sabe de su paradero se puede comunicar a los números: 3113007935 – 3114086060 – 3215621566.

