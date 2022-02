Derrumbe en obras del metro en Sao Paulo generó gigantesco cráter

La Secretaría de Transporte Metropolitano (STM) del gobierno del estado de Sao Paulo abrirá una investigación sobre las causas de un cráter que se abrió junto a las obras de construcción de la línea 6 del metro (Laranja), lo que obligó al cierre de la transitada carretera Marginal Teitê.

El martes por la mañana, un tramo de la carretera, importante arteria que atraviesa la capital del estado, tuvo que ser cerrado en el distrito de Freguesia do Ó debido al derrumbe.

En las imágenes mostradas por el helicóptero se puede ver que una parte de la construcción se rompió y fue absorbida por las aguas del cauce del río. No hay víctimas, según el Departamento de Bomberos de Sao Paulo.

El cráter causó una gran interrupción del tráfico en el área cuando las fuertes lluvias azotaron Sao Paulo.

Infiltração de água em obra do Metrô às margens do rio Tietê, colocando em risco de colapso a Marginal logo acima; parte da via, no outro sentido, desabou. Ainda não é sabido se a água provém do rio ou de adutora próxima pic.twitter.com/WSzbOLdAbY

— Jeff Nascimento 🧜🏽‍♀️🎲🧬 (@jnascim) February 1, 2022