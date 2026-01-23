Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El proyecto "Derecho a Pedir Ayuda", propuesto por Juan Sebastián Gómez, busca transformar la atención de salud mental en Colombia al convertirla en un derecho real, gratuito y de acceso inmediato. La iniciativa propone eliminar las barreras burocráticas mediante la creación de centros de escucha activa en espacios públicos, el despliegue de brigadas preventivas en barrios e instituciones educativas, y la habilitación de una línea única nacional y canal de WhatsApp para brindar soporte permanente. El objetivo central es trasladar la atención del consultorio al territorio, garantizando que ninguna persona deba enfrentar crisis de ansiedad o depresión en soledad debido a trámites administrativos.

“Derecho a Pedir Ayuda”: La propuesta de Juan Sebastián Gómez para revolucionar la salud mental en Colombia

Ante lo que se describe como una “crisis silenciosa” que afecta a miles de colombianos, el representante Juan Sebastián Gómez ha presentado el proyecto de ley “Derecho a Pedir Ayuda”. Esta iniciativa busca eliminar las barreras burocráticas que hoy impiden una atención oportuna y digna para quienes enfrentan ansiedad, depresión y otros conflictos emocionales.

El eje central del proyecto es transformar la salud mental de un servicio administrativo a un derecho real, inmediato y territorial. Según el ponente, el Estado debe dejar de esperar a los pacientes en los consultorios y salir a buscarlos donde se desarrolla su vida cotidiana.

Los tres pilares de la propuesta

Para garantizar que nadie enfrente una crisis en soledad, el proyecto plantea estrategias clave de atención directa:

Atención en el Territorio: Creación de Centros de Escucha Activa en espacios públicos, donde profesionales brindarán orientación gratuita sin necesidad de trámites previos.

Tecnología al servicio de la vida: Implementación de una línea única nacional y un canal de WhatsApp disponible las 24 horas para atención permanente.

Prevención Activa: Despliegue de brigadas preventivas en barrios, colegios y universidades para detectar casos de riesgo antes de que se conviertan en crisis mayores.

Un cambio de paradigma

La propuesta enfatiza que la salud mental no puede depender de la voluntad política del gobierno de turno ni ser vista como una “excepción” dentro del sistema de salud. El objetivo es fortalecer la convivencia ciudadana mediante respuestas humanas y cercanas.

“Pedir ayuda debe ser un derecho garantizado. No podemos permitir que el acceso a un profesional de la salud mental dependa de meses de espera o trámites interminables mientras la vida de las personas está en juego”, afirma la visión del proyecto.

Con este marco legal, se busca reducir los índices de suicidio y violencia intrafamiliar, posicionando la estabilidad emocional como un requisito indispensable para la paz social en el país.