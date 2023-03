La últimas no han sido unas semanas fáciles para la hermana de Karol G, Verrónica, pues ha sufrido episodios de depresión postparto tras el nacimiento de su hija Sophía, sin embargo, esta la semana pasada la creadora de contenido ha demostrado a través de sus redes sociales, que ella está mucho mejor.

De hecho, Verónica publicó un video en el que no solo manifestó que se encontraba bien tras varios días de tratamiento, sino que publicó un emotivo video en el que incluyó la canción de su hermana “Mañana será bonito” y lo acompañó con imágenes tomadas cuando ella estaba embarazada de Sophía.

Y ahora, la hermana de Karol G se mostró muy entusiasmada al publicar una fotografía en la que ella decidió mostrar cómo va la recuperación de su cuerpo, tras un mes de haber dado a luz, agregándole un reflexivo mensaje.

Se trata de una instantánea que Verónica Giraldo se tomó frente a un espejo y que publicó en una de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde luce una camisa corta negra que deja a la vista su estómago y parte de su cintura, luego de su embarazo.

Al hacer la publicación, la hermana de Karol G escribió un mensaje en el que manifestó que pensó mucho en si subir o no esa foto, pues temía que la criticaran, sin embargo, decidió subirla para generar conciencia de que el cuerpo no a volver a ser lo que era antes y ahora ella lo está viendo con mucho amor porque sabe que es un cuerpo que acaba de dar a luz.

“Pensé mucho en montar esta foto porque sé que algunas mujeres me van a criticar, pero lo hice porque hay que crear conciencia que el cuerpo por más que lo queramos verlo como antes no será, pero ahora estoy tratando de verlo con más amor ya que esto es un cuerpo de una mujer que acaba de dar a luz. Que obviamente tiene inseguridades, pero que lo está amando tal cual es. sé que llegará el momento de cuidarlo, pero les quería compartir esto para que no nos demos tanto golpe porque nos muestran siempre una figura perfecta cuando no existe…mi gran consejo es amémonos más y valoremos lo que tenemos…”, escribió Verónica Giraldo.

