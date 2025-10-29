Minuto30
  • Deportivo Pereira ahonda su crisis con la salida de Rafael Dudamel

    La salida de Rafael Dudamel por incumplimientos de pagos agrava la crisis financiera del Deportivo Pereira, enfrentando sanciones e indignación de la hinchada. Foto: Deportivo Pereira
    Resumen: El Deportivo Pereira anunció la salida de Rafael Dudamel como director técnico, una decisión que ahonda la profunda crisis administrativa y financiera del club. La renuncia del entrenador venezolano y su cuerpo técnico se relaciona extraoficialmente con el grave incumplimiento en el pago de salarios y otras obligaciones laborales, una situación tan crítica que ha llevado al equipo a competir con su plantilla Sub-20. Esta crisis ha escalado a un proceso sancionatorio del Ministerio del Deporte y ha generado la indignación de la hinchada, dejando al "Grande Matecaña" en una encrucijada con la amenaza latente de perder su reconocimiento deportivo o patrocinio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Deportivo Pereira anunció oficialmente que Rafael Dudamel ha dejado su cargo como director técnico del equipo profesional.

    La noticia, que se produce en medio de una profunda crisis administrativa y financiera que sacude a la institución, fue comunicada mediante un escueto anuncio firmado por el presidente del club, Álvaro López.

    La salida del entrenador venezolano profundiza la incertidumbre que rodea al «Grande Matecaña» en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

    La renuncia de Dudamel y su cuerpo técnico, según trascendió extraoficialmente, estaría directamente ligada a los graves incumplimientos laborales y de pagos de salarios que el club sostiene con su plantel profesional.

    Como se recordará, por esa crítica situación, los jugadores profesionales han dejado de competir y el equipo ha tenido que afrontar la Liga con juveniles sub-20.

    El comunicado del Pereira se limitó a expresar un «más sincero agradecimiento» al profesor Dudamel por su «entrega, dedicación y compromiso».

    La crisis del club risaraldense no se limita al ámbito deportivo. La situación económica ha escalado hasta el punto de generar proceso sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte por «presunto incumplimiento de obligaciones laborales».

    Además, la coyuntura ha desatado la indignación de la hinchada, que ha manifestado su descontento con protestas y mensajes intimidantes dirigidos a la dirigencia, en particular al presidente Álvaro López.

    Con la salida del estratega que tenía contrato hasta 2026 y la amenaza latente de perder el reconocimiento deportivo o el patrocinio de la alcaldía, el Deportivo Pereira se encuentra en una encrucijada crítica.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

