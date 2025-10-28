El Ministerio del Deporte ha confirmado el inicio de un proceso administrativo sancionatorio en contra del Club Deportivo Pereira F.C. S.A., tras detectar presuntos incumplimientos en materia laboral.

La decisión se enmarca en las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce la cartera ministerial sobre el fútbol profesional colombiano.

Según el comunicado oficial, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio tomó la determinación de iniciar la acción administrativa basándose en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011, que rige el seguimiento a los organismos deportivos profesionales.

El proceso busca garantizar el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción del club.

El Ministerio recalcó que la suspensión del reconocimiento deportivo por obligaciones laborales o de seguridad social no es automática, sino que se da a través de una actuación administrativa formal, tal como lo establece la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

El Deportivo Pereira, bajo la lupa del Ministerio del Deporte: Inician proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos laborales

Otro punto crucial de la investigación se centra en la participación de jugadores juveniles en los recientes encuentros del torneo profesional 2025-II.

El Ministerio recordó la Circular N°.007 del 27 de junio de 2023, que exige a todos los clubes la afiliación de la totalidad de los deportistas al Sistema de la Protección Social.

La entidad requirió formalmente al Deportivo Pereira información detallada sobre estos jóvenes.

El objetivo es verificar su situación contractual, la debida afiliación a la seguridad social y la cobertura de riesgos laborales.

En cuanto al aspecto financiero, el club ya había presentado al Ministerio la documentación correspondiente al presupuesto de la vigencia 2025, el cual fue sometido a una revisión técnica.

A raíz de esto, se instó al Deportivo Pereira a garantizar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones laborales y de seguridad social, alineado con los ingresos proyectados y aprobados por su asamblea de accionistas.

