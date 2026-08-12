Resumen: De acuerdo con la información preliminar, el futbolista de 24 años, al igual que miles de caleños, reaccionó de inmediato ante la fuerza del sismo

¡Salió corriendo y casi se mata! Jugador del Deportivo Cali se fracturó evacuando por el sismo y será operado

Minuto30.com .- Con el paso de las horas, el país no solo contabiliza los daños estructurales y las irreparables pérdidas humanas, sino que también comienzan a conocerse las dramáticas historias de los ciudadanos durante los instantes de pánico que generó el devastador terremoto. El deporte no fue ajeno a esta emergencia.

Se confirmó que el mediocampista del Deportivo Cali, Ronaldo Pájaro, resultó gravemente lesionado mientras intentaba salvar su vida saliendo rápidamente de su lugar de residencia durante el movimiento telúrico.

El accidente durante la evacuación

De acuerdo con la información preliminar, el futbolista de 24 años, al igual que miles de caleños, reaccionó de inmediato ante la fuerza del sismo. Sin embargo, en medio del afán y la desesperación por abandonar la edificación para ponerse a salvo, sufrió un aparatoso accidente que comprometió sus extremidades.

El equipo ‘Azucarero’ activó rápidamente sus protocolos y brindó el acompañamiento necesario para el traslado del jugador hacia un centro asistencial de alta complejidad.

Parte médico oficial: directo al quirófano

El Departamento Médico del Deportivo Cali emitió un comunicado este martes 11 de agosto, confirmando el estado de salud del mediocampista tras ser ingresado por urgencias.

«Pájaro fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde se le practicaron los estudios correspondientes para determinar el alcance de las lesiones», detalló la institución deportiva.

Los resultados de los exámenes imagenológicos revelaron la gravedad de las heridas sufridas durante la caída. El diagnóstico médico estableció que el jugador presenta:

Una luxofractura de codo.

Una fisura del maléolo medial del tobillo.

Dada la complejidad de la lesión en su brazo, el equipo médico determinó que Ronaldo Pájaro deberá ser sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas. Por ahora, el tiempo de incapacidad y su regreso a las canchas es incierto, priorizando netamente su recuperación física y emocional tras el traumático evento.

Comunicado