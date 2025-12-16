¡Los pijaos se tienen fe! Deportes Tolima, con el apoyo de sus hinchas, va por una remontada épica

Resumen: Cientos de hinchas del Deportes Tolima realizaron un "banderazo" con música, pólvora y arengas para motivar a su equipo antes de la final de vuelta contra Junior, buscando una remontada épica a pesar del marcador adverso de $3-0$ en la ida. El mensaje de los aficionados al plantel y cuerpo técnico fue de esperanza y lucha, reafirmando que "no está muerto quien pelea". Se espera que el estadio Manuel Murillo Toro esté lleno de seguidores locales, dado que las autoridades de Ibagué, al igual que en Barranquilla, dispusieron el cierre de fronteras para la afición visitante, buscando prevenir incidentes de violencia
Con un banderazo, cientos de hinchas del Deportes Tolima le transmitieron a los jugadores de su equipo del alma, la esperanza en una remontada.
Con música, pólvora, banderas y arengas, los hinchas del conjunto pijao, dejan un mensaje claro, no está muerto quien pelea, y ellos tienen, aún, muchas pelea por dar.
Por supuesto el 3-0 pone a Junior como el favorito de la gran final, pero es fútbol y aún faltan noventa minutos para que Tolima le dé la vuelta.
Y es precisamente ese el contundente mensaje que los aficionados entregaron en la noche final a los jugadores.
La plantilla en pleno junto con el cuerpo técnico, recibieron a los ilusionados aficionados que, seguramente llenarán el estadio Manuel Murillo Toro.
Al ‘MAMUT’ no podrán ingresar los hinchas del Junior, al menos no con camiseta del equipo visitante, ante la disposición de las autoridades de cerrar fronteras.
Al igual que en Barranquilla, la Mesa de Seguridad de Ibagué, determinó el cierre de fronteras para evitar hechos violentos entre aficionados.
El partido de la final, al que Junior llega ganando 3-0, se disputará desde las 7:30 de la noche.
Más noticias de Deporte