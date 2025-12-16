Con un banderazo, cientos de hinchas del Deportes Tolima le transmitieron a los jugadores de su equipo del alma, la esperanza en una remontada.

Con música, pólvora, banderas y arengas, los hinchas del conjunto pijao, dejan un mensaje claro, no está muerto quien pelea, y ellos tienen, aún, muchas pelea por dar.

Por supuesto el 3-0 pone a Junior como el favorito de la gran final, pero es fútbol y aún faltan noventa minutos para que Tolima le dé la vuelta.

Y es precisamente ese el contundente mensaje que los aficionados entregaron en la noche final a los jugadores.

¡Los pijaos se tienen fe! Deportes Tolima, con el apoyo de sus hinchas, va por una remontada épica

La plantilla en pleno junto con el cuerpo técnico, recibieron a los ilusionados aficionados que, seguramente llenarán el estadio Manuel Murillo Toro.

Al ‘MAMUT’ no podrán ingresar los hinchas del Junior, al menos no con camiseta del equipo visitante, ante la disposición de las autoridades de cerrar fronteras.

Al igual que en Barranquilla, la Mesa de Seguridad de Ibagué, determinó el cierre de fronteras para evitar hechos violentos entre aficionados.

El partido de la final, al que Junior llega ganando 3-0, se disputará desde las 7:30 de la noche.

