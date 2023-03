[VIDEO] Deportes Tolima eliminó a Junior de la Copa Sudamericana

En la noche de este jueves, 9 de marzo, Deportes Tolima derrotó 1-0 al Junior de Barranquilla para avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por parte del conjunto tiburón, se trata de un duro golpe para el director técnico Arturo Reyes, pues no ha logrado los resultados esperados y la eliminación en el certamen continental puede dejarlo a un paso de salir una vez más del banquillo del equipo barranquillero.

Así las cosas, Tolima se suma a Santa Fe y Medellín e ingresa a sus arcas un total de 900 mil dólares y puede aumentar según los triunfos conseguidos en la fase de grupos.

Cabe mencionar que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el próximo 22 de marzo en la sede de la Conmebol en Asunción. Esta fase iniciará en la semana del 5 de abril.

🎥🇨🇴⚽ A look at the highlights from @cdtolima's 1⃣-0⃣ win! pic.twitter.com/foVa9WY5gp

— CONMEBOL Sudamericana (@TheSudamericana) March 10, 2023