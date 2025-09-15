Con el lema «Sí al deporte, no al recorte», miles de colombianos, incluyendo directivos, atletas y ciudadanos, participaron este domingo en una movilización nacional para defender el presupuesto del sector.

La jornada, liderada por el sindicato del Ministerio del Deporte, Asminded, y apoyada por el Comité Olímpico Colombiano (COC), buscó visibilizar la importancia del deporte como pilar de bienestar y cohesión social.

Los participantes, vestidos con camisetas amarillas, se congregaron en varias ciudades del país. En Bogotá, el punto de partida fue la Carrera Séptima con Calle 67, donde marcharon pacíficamente para exigir una revisión del presupuesto proyectado para el año 2026.

La jornada también fue un éxito en redes sociales, donde el hashtag #SiAlDeporteNoAlRecorte se llenó de fotos y videos de las actividades en diferentes puntos del país.

«Hoy nuevamente el deporte se une para hacer un llamado al gobierno nacional», expresó Ciro Solano Hurtado, presidente del COC, durante la jornada.

Solano Hurtado señaló que el presupuesto actual podría «acabar con los sueños de futuros jóvenes» y afectar la capacidad de Colombia para albergar grandes eventos, apoyar a los atletas, y contratar a profesionales esenciales como entrenadores, médicos y fisioterapeutas.

¡El deporte, en la cuerda floja! Atletas y directivos marchan en un llamado angustiante al Gobierno

También destacó que programas clave como los Juegos Intercolegiados, que tienen un gran impacto a nivel nacional, podrían verse afectados.

Además de la capital, la movilización se replicó en ciudades como Armenia, Cali, Medellín y Manizales. Entre los deportistas presentes en la marcha de Bogotá estuvo el ciclista Carlos Ramírez, quien calificó la jornada como un momento histórico.

«Es la primera vez que el deporte se une para marchar por un presupuesto digno», afirmó Ramírez, subrayando que «el deporte es paz, tranquilidad, esperanza y eso es lo que necesita el país».

La jornada concluyó con un llamado unánime de la comunidad deportiva al gobierno para que proteja y fortalezca la inversión en el sector, reconociendo el papel del deporte como motor de transformación social y desarrollo integral para el país.

