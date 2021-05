Ned Price, portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, se manifestó sobre la situación actual por la que atraviesa el país en el marco del Paro Nacional en Colombia.

Price lamentó el fallecimiento de los jóvenes durante las manifestaciones y pidió respeto a las protestas pacíficas.

«Alrededor del mundo, en los países democrático los ciudadanos tienen derecho a manifestarse de forma pacífica, sin embargo, la violencia y el vandalismo son un abuso de este derecho. Así como condenamos la violencia y el vandalismo, hacemos un llamado a la policía a respetar los derechos de los manifestantes pacíficos. También hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen los reportes que han surgido de excesos de la policía», aseguró el portavoz estadounidense.

Asimismo, el portavoz celebró la decisión del Gobierno colombiano de abrir el diálogo con los manifestantes políticos y apoyó la decisión de poner los Derechos Humanos en el centro.

Por otro lado, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Gregory Meeks, también se pronunció sobre la crisis en el país y pidió «rebajar la violencia y dejar claro que el uso excesivo de la fuerza es inexcusable».

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/OTy1tp34MA

— Department of State (@StateDept) May 11, 2021