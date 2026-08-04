Resumen: Vargas relató el calvario personal y familiar que ha vivido durante estos meses, destacando que apenas este 4 de agosto tuvo acceso a los detalles concretos de las acusaciones en su contra

¿Qué pasó aquí? Tres denunciantes renuncian al juicio contra Jorge Alfredo Vargas y el periodista rompe su silencio

Minuto30.com .- El reconocido presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas se pronunció de manera pública este martes 4 de agosto, luego de afrontar un complejo proceso judicial por graves denuncias de acoso sexual que le costaron su puesto de trabajo. La jornada estuvo marcada por un giro inesperado durante la audiencia de imputación de cargos y por la publicación de un emotivo video en el que el periodista defiende su inocencia.

Tensión en la audiencia: tres mujeres desisten y una abogada es retirada

La diligencia judicial, que se llevó a cabo de manera reservada, reveló un cambio drástico en el rumbo del proceso. De acuerdo con la Fiscalía, tres de las cuatro supuestas víctimas que inicialmente presentaron las denuncias decidieron renunciar al juicio.

El caso con la cuarta denunciante generó un momento de alta tensión en el estrado bajo las siguientes circunstancias:

Identidad en reserva: La juez del caso exigió que se revelara el nombre de la cuarta mujer implicada para continuar con el debido proceso.

Negativa de la defensa: La abogada Ana Bejarano, representante legal de esta supuesta víctima, se negó a suministrar el poder donde aparecía la identidad de su cliente, argumentando que buscaba evitar que las demás partes la conocieran durante la audiencia.

Retiro de la sala: Ante la negativa de la abogada a cumplir con la exigencia legal de identificación, la juez le ordenó retirarse de manera inmediata de la diligencia.

Al finalizar la accidentada audiencia, la imputación de cargos contra el presentador quedó en firme. Fiel a su postura, Jorge Alfredo Vargas no aceptó los cargos y se declaró inocente.

«Durante 137 días guardé silencio»: el mensaje de Vargas

Horas después de culminar la audiencia, el periodista acudió a sus redes sociales para publicar un video donde, por primera vez, habló abiertamente sobre el proceso que lo llevó a perder su empleo sin haber tenido la oportunidad inicial de defenderse.

Vargas relató el calvario personal y familiar que ha vivido durante estos meses, destacando que apenas este 4 de agosto tuvo acceso a los detalles concretos de las acusaciones en su contra:

«Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil, fue un silencio doloroso, mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia… Sólo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto: durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra», puntualizó el comunicador.

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Vargas reconoció que toda persona tiene derecho a acudir a la justicia, pero exigió su derecho fundamental a la legítima defensa. «A partir de hoy, ejerceré mi defensa acompañado de mi equipo de abogados y convencido de que soy inocente. Hoy solo les pido algo muy sencillo: que me permitan defenderme y que sea la justicia, con pruebas, la que establezca la verdad».

Un agradecimiento a su núcleo familiar

En el cierre de su declaración, el presentador se mostró visiblemente conmovido al enviarle un mensaje directo a su esposa y a sus hijos, quienes lo han acompañado en medio del escrutinio público.

«A Inés María, a Laura, a Sofía y a Felipe, gracias. Gracias por creerme, por abrazarme, por acogerme y por sostenerme todos estos meses. A la familia y a los amigos de verdad, gracias por estar siempre», concluyó.

El proceso judicial continuará ahora su curso normal, mientras la defensa del periodista se prepara para desvirtuar en los tribunales los señalamientos de la única denunciante que se mantiene en el caso.

Video de Jorge Alfredo Vargas