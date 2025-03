Polémica en el Metro por hombre que al parecer retuvieron a la fuerza por tener marihuana en su poder

El pasado 5 de marzo, en la estación Metro Industriales de Medellín, se registró un incidente entre un ciudadano y miembros de la Policía.

Según el reporte oficial, un uniformado y un auxiliar abordaron a un hombre en la zona no paga del costado norte de la estación para solicitarle un registro. Sin embargo, de acuerdo con la versión de la policía, este se opuso al procedimiento, se aferró al puente peatonal y tuvo que ser reducido mediante el uso de la fuerza para su traslado al interior de la estación.

Las autoridades indicaron que, el sujeto estaba en un aparente estado de exaltación y presuntamente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, cuando comenzó a autolesionarse golpeando su rostro contra la pared. También habría gritado reiteradamente que estaba siendo agredido por los policías.

Por las anteriores razones, se le aplicó el traslado por protección, conforme al artículo 155 de la Ley 1801 de 2016.

En redes sociales, circularon videos en los que se observa cómo los uniformados arrastran al hombre, quien se aferra a los torniquetes de la estación del metro, mientras algunos ciudadanos les increpan que realicen el procedimiento de manera adecuada. Estas imágenes generaron críticas sobre las acciones de los uniformados.

El ciudadano implicado, posteriormente, se pronunció en redes sociales entre lágrimas, asegurando que fue víctima de un «intento de homicidio» por parte de los policías.

«Me robaron la plata y el celular los mismos policías, por la ignorancia de cargar una dosis mínima de consumo. Yo no soy una mala persona, no se imaginan el daño que me han hecho (…) y aparte de todo he sufrido amenazas», expresó.

Según su versión, los uniformados presuntamente lo despojaron de sus pertenencias y ha sido objeto de amenazas constantes tras el incidente.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño, justificó la acción de los uniformados y negó que se haya presentado abuso policial.

«El señor se torna agresivo, no acatando la instrucción o la orden legítima de policía para que se retirara del lugar. Hubo la necesidad de conducirlo hasta el centro transitorio de protección. Digamos que media ministerio público cuando se presentan este tipo de casos. En este momento, pues la persona ya salió del lugar, pero es un procedimiento normal de la cotidianidad del servicio de policía», explicó.

El caso ha generado opiniones divididas entre quienes defienden al ciudadano y quienes respaldan el actuar de las autoridades.

