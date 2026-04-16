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    Denuncian negligencia de la Nueva EPS: Don Rogelio lleva cinco meses esperando un traslado autorizado y nada

    Don Rogelio espera que lo trasladen desde el 20 de noviembre y meses después nada….

    Publicado por: SoloDuque

    Fotos. Redes Sociales/Cortesía
    Denuncian negligencia de la Nueva EPS: Don Rogelio lleva cinco meses esperando un traslado autorizado y nada

    Resumen: La familia de Rogelio de Jesús Muñoz Castañeda exige una respuesta inmediata y solicita la intervención urgente de la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo y los entes de control, para que obliguen a la Nueva EPS a acatar el fallo judicial

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia en el municipio de Envigado, Antioquia, lanzó un angustioso llamado de auxilio ante lo que denuncian como una flagrante vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida. Se trata del caso de Rogelio de Jesús Muñoz Castañeda, quien se encuentra internado desde el pasado 20 de noviembre en el Hospital Manuel Uribe Ángel, a la espera de un traslado urgente para recibir un tratamiento especializado que ya fue ordenado por sus médicos tratantes.

    Pese a ganar una tutela y adelantar un incidente de desacato, la familia de Rogelio de Jesús Muñoz denuncia que la entidad de salud no autoriza la remisión especializada, poniendo en inminente riesgo su vida.

    Han transcurrido cerca de cinco meses desde su ingreso hospitalario y la Nueva EPS no ha gestionado la remisión requerida. La situación resulta aún más alarmante e indignante para sus seres queridos debido a que ya agotaron todas las vías legales: interpusieron una acción de tutela que fue fallada a su favor y, ante el incumplimiento de la entidad, iniciaron un proceso de incidente de desacato. Sin embargo, la prestadora de salud sigue dilatando el proceso y haciendo caso omiso a las órdenes judiciales.

    Don Rogelio se encuentra internado desde el pasado 20 de noviembre en el Hospital Manuel Uribe Ángel, a la espera de un traslado urgente por parte de Nueva EPS, para recibir un tratamiento especializado que ya fue ordenado por sus médicos tratantes

    Don Rogelio se encuentra internado desde el pasado 20 de noviembre en el Hospital Manuel Uribe Ángel, a la espera de un traslado urgente por parte de Nueva EPS, para recibir un tratamiento especializado que ya fue ordenado por sus médicos tratantes. Foto: Cortesía

    Mientras la tramitología y la inoperancia administrativa se prolongan, el estado de salud de don Rogelio se ha venido deteriorando y complicando progresivamente, poniendo en inminente riesgo su vida. Sus familiares denuncian que hasta el momento no han recibido ninguna solución efectiva.

    A través de esta denuncia, la familia de Muñoz Castañeda exige una respuesta inmediata y solicita la intervención urgente de la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo y los entes de control, para que obliguen a la Nueva EPS a acatar el fallo judicial, autorizar el traslado y garantizar el tratamiento especializado antes de que sea demasiado tarde.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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