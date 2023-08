Video. ¿Otro caso?, denuncian por maltrato animal al karateka que golpeó brutalmente a un empleado

in

La exdirectora de la Brigada de Vigilancia Animal, Leticia Esther Varela, denunció al Karateka que golpeó brutalmente a un empleado de Subway en México. Al parecer, el sujeto tendría un antecedente de maltrato animal.

Según la directora, el agresor es presuntamente responsable de matar a un perrito.

“Según me reportan, ha ‘desaparecido’ a dos perros. Busco contacto con @FiscalíaSLP para que investiguen”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter.

Algunas de las respuestas de los usuarios fueron: “Quienes tienen estos comportamientos tan violentos continuamente abusan de quien no puede defenderse”, “Era obvio no respeta a un niño mucho menos a un perrito” y “Era obvio no respeta a un niño mucho menos a un perrito”.

‼️ También tiene antecedentes por #MaltratoAnimal‼️ Fernando Medina, el sujeto que golpeó a un joven de 15 años en San Luis Potosí, presuntamente ha molido a golpes a Según me reportan, ha “desaparecido” a dos perros Busco contacto con @FiscaliaSLP para que investiguen pic.twitter.com/7Erb63ju68 — Lety Varela (@LetyVarela) August 2, 2023

AGRESIÓN A EMPLEADO MENOR DE EDAD EN SUBWAY

Los hechos se dieron el 31 de julio, el hombre adulto le propinó una brutal golpiza a un menor de edad porque le pidió que se formara en la fila.

La Fiscalía sigue tratando de ubicar al adulto responsable de la agresión.

