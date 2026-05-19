Resumen: Alvaro Uribe calificó la situación como una "actitud hostil" y una "provocación de la violencia", lanzando de paso un fuerte dardo contra el senador Iván Cepeda, a quien tildó de "un apache solapado escondido en el eslogan de la paz".

Denuncian hostigamientos y vandalismo en la residencia del expresidente Álvaro Uribe en Rionegro: Representante electo del Pacto a la cabeza de la provocación

El clima político y de seguridad se tensó en la mañana de este martes 19 de mayo luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y varios líderes políticos antioqueños denunciaran públicamente un grave hostigamiento contra la residencia familiar del exmandatario, ubicada en el municipio de Rionegro.

Según las denuncias, un numeroso grupo de personas, incluyendo individuos encapuchados, llegó hasta las afueras de la propiedad para manifestarse, causando presuntos daños materiales y obligando a Uribe a cancelar sus compromisos públicos.

Uribe cancela su agenda y lanza duras acusaciones

A través de su cuenta de X, el expresidente confirmó que se vio en la obligación de suspender la agenda que adelantaba en la ciudad de Medellín para retornar de urgencia a su casa y acompañar a su familia ante la alteración del orden público.

En su declaración, Uribe señaló directamente a sectores del Pacto Histórico de orquestar la manifestación:

«Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo», aseguró el exmandatario.

Asimismo, calificó la situación como una «actitud hostil» y una «provocación de la violencia», lanzando de paso un fuerte dardo contra el senador Iván Cepeda, a quien tildó de «un apache solapado escondido en el eslogan de la paz».

Cepeda cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola. pic.twitter.com/SDYUw9EkHj — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 19, 2026

Vandalismo y el contundente reclamo del Gobernador a Petro

La situación escaló cuando se reportó que algunos de los manifestantes, con los rostros cubiertos, habrían realizado grafitis y daños en los muros exteriores de la propiedad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció enérgicamente rechazando los actos y enviando un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, cuestionando la presunta inacción y el doble rasero de las autoridades nacionales frente a estos hechos:

«Petro, ¿y a estos también les va a mandar la Fiscalía por daño en bien ajeno, por instigar al odio y a la violencia? ¿Les va a enviar a la Policía y a la Procuraduría para que actúe frente a un congresista del Pacto Histórico?», cuestionó el mandatario regional.

Rendón también criticó el uso de capuchas por parte de los manifestantes: «¿Y los encapuchados que vandalizaron los muros también son unos angelitos? ¿Por qué se cubren el rostro? (…) Respeten al presidente Álvaro Uribe y a los suyos».

Petro, @petrogustavo ¿y a estos también les va a mandar la @FiscaliaCol

por daño en bien ajeno, por instigar al odio y a la violencia? ¿Les va a enviar a la @PoliciaColombia

para investigarlos y a la @PGN_COL

para que actúe frente a un congresista del Pacto Histórico?… pic.twitter.com/bs5YdSxUHe — Andrés Julián (@AndresJRendonC) May 19, 2026

Llamado a las autoridades y a la comunidad

Por su parte, el concejal de Medellín, Andrés ‘Gury’ Rodríguez, hizo eco de la denuncia, identificando al presunto líder de la manifestación como Hernán Muriel, representante electo por el Pacto Histórico.

Rodríguez hizo un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Rionegro y a la Policía Nacional para que intervengan inmediatamente y detengan el hostigamiento. Además, convocó a los ciudadanos y simpatizantes que se encuentren cerca del sector para que acudan al lugar a acompañar y respaldar al expresidente.

A esta hora, se espera un reporte oficial por parte de la Policía de Antioquia sobre el control de la situación a las afueras de la residencia.