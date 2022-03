¿Qué está pasando en los colegios? Denuncian que profesora habría chuzado con un lápiz a una menor de 5 años

Una madre en Bogotá denunció que una profesora le habría chuzado la cabeza a su hija de apenas 5 años de edad con un lápiz. La menor le contó a su madre lo que, al parecer, pasó en la institución donde estudia.

Y es que de acuerdo a las declaraciones de la madre de la menor para Noticias Caracol, la niña le contó que una profesora le habría clavado un lápiz en la cabeza porque no se sabía el 7 y el 0, es decir, el número 70, «estamos muy consternados como familia, mi niña está muy afectada, ella incluso me dice «mamita no llores más porque yo ya estoy bien, ya mi cabecita no me duele y ya no me da vómito del miedo que tengo»», dijo la mujer.

La madre dice que cuando le entregaron a la niña en la institución, solo le mostraron un punto de sangre que tenía en la cabeza, pero asegura que después le encontraron más heridas en la cabeza, llamaron al médico y este determinó que tenía «múltiples heridas en el cráneo», dijo.

La mujer puso la denuncia ante la Fiscalía y se encuentra a la espera de una respuesta.

¿Qué dice la institución sobre lo que pasó con esta niña?

Por su parte, la institución donde estudia la niña emitió un comunicado en el que informó que la menor presentó una «mínima lesión la cual es informada a las directivas del colegio por parte de la docente a cargo de dicho grupo, hecho que a su vez se informa de manera directa y oportuna a la madre y representante de la menor».

Asimismo, informaron que dieron acompañamiento a la niña y a sus padres para recibir atención por parte de profesionales de la salud.

En cuanto a la profesora señalada, la institución señaló que le dieron una licencia mientras realizan las investigaciones pertinentes.

