Denuncia: Natalia Jiménez discriminada por hablar español en Gigi´s

En un Restaurante en Hollywood fue discriminada Natalia Jiménez por hablar español.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La cantante Natalia Jiménez, compartió en su instagram que fue objeto de un rechazo por el solo hecho de hablar español en el afamado restaurante «Gigi´s» de los Ángeles en Hollywood donde molesta pero directa hizo el vídeo como alerta los latinos y celebridades. Lo que pone en evidencia es que si existe el maltrato latino que se ve en redes sociales cuando norteamericanos se enojan cuando un latino habla en castellano.

«No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido increible!! Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron de restaurante, habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo !!! Les molesto que estaba hablando en español.No vengan acá! Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes».

DENUNCIA «POR HABLAR ESPAÑOL LA CORRIERON DE GIGI´S» NATALIA JIMÉNEZ

Sigue más noticias de entretenimiento.