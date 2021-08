VIDEOS: ¿Quién los controla? Denuncian que cientos de motociclistas en El Poblado están atracando

El Concejal de Medellín -Simón Molina- denunció a través de sus redes sociales una situación de orden público que se viene presentando en la ciudad y que hasta ha sido publicada en otros espacios ciudadanos.

Se trata de cientos de motociclistas que se están reuniendo en las noches -especialmente en el sector de El Poblado-, hacen caravanas por las calles y, según las denuncias publicadas en redes sociales, están armados, tiran pólvora, generar temor y hasta están atracando.

«Serios problemas de seguridad se están presentando con los cientos de motociclistas que se reúnen, especialmente en las noches, en zonas como El Poblado. Están tirando pólvora, están haciendo escándalos, no hay quien los controle, la secretaría de Movilidad no dice nada, la secretaría de seguridad no dice nada», señaló el concejal Molina.

Asimismo, Molina expresó que «lo peor de todo es que están aprovechando estos espacios para atracar ciudadanos, para que la delincuencia se tome los sectores y para causar graves problemas de seguridad».

Ante esta situación, el concejal Molina pide a la Administración Municipal, a la Policía Nacional a la secretaría de Movilidad para que «tome cartas en el asunto», pues manifiesta que la «la seguridad es prioridad».

Así reportan esta situación con motociclistas en Medellín:

#Urgente 🚨 Temor ciudadano en las noches de Medellin Grave situación de seguridad provocada por centenares de motociclistas Alcalde, secretario de seguridad, secretario de movilidad MUDOS ante esta compleja situación@DenunciasAntio2 @RolandoPlazas pic.twitter.com/NNob0rVOm1 — Simón Molina ♻️ (@simonmolinag) August 6, 2021

#AEstaHora desde la bomba primax industriales movilizacion de grupo de motocicleta, con placas tapadas y sin placas, van se cree hacia el puente de la 4 sur, se movilizan por la avenida las vegas en direccion sur. #Medellin @sttmed @PoliciaMedellin pic.twitter.com/ejGzGCFmGt — Guardianes Antioquia (@Guardianes_Ant) August 6, 2021

Gravísima situación, donde está el alcalde? https://t.co/qABbwNiiFV — Simón Molina ♻️ (@simonmolinag) August 6, 2021

