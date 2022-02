Videos. «Por favor ayúdenme»: joven denuncia que su ex la amenaza, acosa e intimida, teme por su vida

Por medio de impactantes videos que fueron publicados como denuncia ciudadana en redes sociales, se conoció la historia de una joven que teme por su vida y la de su familia, pues dice que su expareja la amenaza, acosa e intimida de manera violenta.

La joven vive en Soacha y su caso se hizo viral

Y es que según la denuncia, la joven -que vive en Soacha, Cundinamarca- decidió terminar con este hombre hace aproximadamente 7 meses debido a «sus comportamientos agresivos».

Sin embargo, la joven afirma que tras la ruptura de la relación «no ha parado de perseguirme, diciéndome que volvamos, que él es una nueva persona; como yo no he querido, me amenaza, me persigue a mi trabajo, a mi casa o a cualquier sitio donde yo esté», dijo.

Asimismo, la joven relató que hasta ya ha llegado varias veces a su casa a quebrar los vidrios para intentar entrar a la fuerza, «me tiene amenazada de muerte a mí y a mí familia», manifestó.

En uno de los videos, se observa que este hombre -a las afueras de la casa de la joven y con los vidrios rotos- tumbó una moto que había parqueada y, según ella, esto ocurrió cuando uno de sus compañeros la llevó hasta su casa en la motocicleta, pues se le habían quedado unos documentos.

«Le dañó el vehículo de trabajo y con los mismos vidrios que rompió lo atacó (por fortuna fue en su brazo, aunque la herida fue muy profunda) e intentó atacarme a mí, a mis conocidos y a mí familia», dice la joven.

Ante esta situación, la joven afirmó que publica y denuncia lo que dice que está viviendo pues «hago a este señor totalmente responsable de lo que me pueda pasar a mí, a mi familia o allegados. Ya tiene denuncia por la Fiscalía, por favor ayúdenme».

La joven le pide entonces atención prioritaria, urgente y de manera rápida a las autoridades, pues afirma que su vida corre peligro.

El tipo sigue suelto y claramente representa una amenaza para ella y su familia. ¿Qué han hecho las autoridades? NADA. Acá les voy dejando material para que este caso se difunda. Es la ÚNICA manera que tenemos (parece) las mujeres para protegernos. @FiscaliaCol @PoliciaColombia pic.twitter.com/VYK97unBcW — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) February 6, 2022

Acá más pruebas que autoridades tienen en sus manos. Señores @FiscaliaCol @PoliciaColombia @secredistmujer ¿van a esperar que este tipo mate a Laura o a alguien de su familia o círculo de amigos? pic.twitter.com/TXCcoaZTbg — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) February 6, 2022

Este es el personaje que sigue suelto en las calles como si nada @FiscaliaCol @PoliciaColombia @secredistmujer pic.twitter.com/K1LMeYzziI — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) February 6, 2022

