Resumen: "Yo soy el escultor de la paz, he luchado por cambiar armas por arte... y hoy mi hijo está en la UCI porque a alguien le importa un culo la vida de los demás", expresó Fitzgerald entre lágrimas y frustración

DENUNCIA: Hijo del escultor John Fitzgerald en la UCI tras brutal ataque de un taxista en Medellín

Minuto30.com .- Lo que debía ser un incidente de tránsito rutinario terminó en una tragedia que hoy tiene a un joven luchando por su vida. John Fitzgerald, el reconocido “escultor de la paz” famoso por transformar armas en arte, denunció a través de un desgarrador video que su hijo, Julián, se encuentra en estado reservado tras ser agredido con un bate de béisbol.

Los detalles del ataque

Según el relato de Fitzgerald, los hechos ocurrieron tras un choque con un taxi. El conductor del servicio público, acompañado por otras cuatro personas, descendió del vehículo y comenzó a agredir a los ocupantes del carro particular.

La agresión: El taxista impactó repetidamente la cabeza de Julián con un bate, causándole lesiones que lo mantienen en cuidados intensivos.

Presunta negligencia: El artista denunció que en el lugar se encontraban uniformados de la Policía Nacional, quienes, según su testimonio, permitieron que el agresor se marchara sin ser capturado.

Clamor por Justicia

El senador Jota Pe Hernández se unió al llamado urgente solicitando a la Fiscalía y a la Alcaldía de Medellín una investigación inmediata para dar con el paradero del responsable.

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“Yo soy el escultor de la paz, he luchado por cambiar armas por arte… y hoy mi hijo está en la UCI porque a alguien le importa un culo la vida de los demás”, expresó Fitzgerald entre lágrimas y frustración.

El artista anunció que publicará videos y fotos del taxi y de las personas involucradas en la agresión; así como la identificación de los policías que estuvieron presentes y no realizaron el procedimiento de captura.

¿Cómo apoyar este caso?

Es fundamental que la ciudadanía ayude a viralizar las pruebas para que el agresor sea identificado plenamente. La intolerancia en las vías no puede seguir cobrando vidas ante lo que sería la mirada pasiva de las autoridades.