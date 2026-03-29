Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    DENUNCIA: Hijo del escultor John Fitzgerald en la UCI tras brutal ataque de un taxista en Medellín

    Según el relato de Fitzgerald, los hechos ocurrieron tras un choque con un taxi en la ciudad de Medellín. si usted fue testigo, acuda a las autoridades y de su versión

    Publicado por: SoloDuque

    DENUNCIA: Hijo del escultor John Fitzgerald en la UCI tras brutal ataque de un taxista en Medellín

    Resumen: "Yo soy el escultor de la paz, he luchado por cambiar armas por arte... y hoy mi hijo está en la UCI porque a alguien le importa un culo la vida de los demás", expresó Fitzgerald entre lágrimas y frustración

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que debía ser un incidente de tránsito rutinario terminó en una tragedia que hoy tiene a un joven luchando por su vida. John Fitzgerald, el reconocido “escultor de la paz” famoso por transformar armas en arte, denunció a través de un desgarrador video que su hijo, Julián, se encuentra en estado reservado tras ser agredido con un bate de béisbol.

    Los detalles del ataque

    Según el relato de Fitzgerald, los hechos ocurrieron tras un choque con un taxi. El conductor del servicio público, acompañado por otras cuatro personas, descendió del vehículo y comenzó a agredir a los ocupantes del carro particular.

    Fotos: John Fitzgerald

    La agresión: El taxista impactó repetidamente la cabeza de Julián con un bate, causándole lesiones que lo mantienen en cuidados intensivos.

    Presunta negligencia: El artista denunció que en el lugar se encontraban uniformados de la Policía Nacional, quienes, según su testimonio, permitieron que el agresor se marchara sin ser capturado.

    Clamor por Justicia

    El senador Jota Pe Hernández se unió al llamado urgente solicitando a la Fiscalía y a la Alcaldía de Medellín una investigación inmediata para dar con el paradero del responsable.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Fotos: Captura de video/John Fitzgerald

    “Yo soy el escultor de la paz, he luchado por cambiar armas por arte… y hoy mi hijo está en la UCI porque a alguien le importa un culo la vida de los demás”, expresó Fitzgerald entre lágrimas y frustración.

    El artista anunció que publicará videos y fotos del taxi y de las personas involucradas en la agresión; así como la identificación de los policías que estuvieron presentes y no realizaron el procedimiento de captura.

    Fotos: John Fitzgerald

    ¿Cómo apoyar este caso?

    Es fundamental que la ciudadanía ayude a viralizar las pruebas para que el agresor sea identificado plenamente. La intolerancia en las vías no puede seguir cobrando vidas ante lo que sería la mirada pasiva de las autoridades.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.