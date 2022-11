Mujer denuncia que ganó un chance hace 2 meses y no se lo quieren pagar: “Uno apuesta es para ganar”

Una habitante de Itagüí habló con Minuto30 para denunciar que en el mes de octubre realizó una apuesta tipo chance en Gana en un punto de venta del mismo municipio, la cual terminó ganando, pero dos meses después no le responden por su premio.

“El día jueves 20 de octubre realicé una apuesta en Gana en el punto de venta de aquí de Itagüí y me la gané por Paisita 2 con el número 220, lo hice de a $200. Me gané $80.000 y cuando voy a reclamar mi premio me dicen que el sistema estaba dañado y no me lo podían pagar”… Contó la denunciante.

Lo curioso de la situación es que luego de esta vez, ha ido cuatro veces más a Gana para que le den una solución y respondan por su premio, pero no consigue nunca una respuesta concreta.

La mujer, además interpuso una denuncia ante la Fiscalía y aún tampoco ha conseguido solución.

Doña Gloria Yaneth B, explica que más allá del valor monetario, que es consciente que es poco, le molesta es la falta de seriedad y compromiso que tienen con los usuarios que apuestan, pues como ella misma lo dice “uno apuesta con la intención de ganar”

También le puede interesar: