Denuncia de turista checa en Cartagena por manipulación de perezosos en Parque Centenario

Una turista checa ha levantado una voz de alarma en Cartagena al denunciar que algunos locales están permitiendo a los visitantes tocar y manipular a los perezosos que habitan en el Parque Centenario de la ciudad.

«Estoy muy triste porque ahora estos locales llevan a los turistas y los dejan tocar a los perezosos.

Esto no está bien, no es la forma correcta de ganar dinero. No se debe maltratar a los animales», expresó la turista, visiblemente preocupada por la situación.

La presencia de la policía ha sido solicitada para intervenir en esta situación, con la esperanza de detener estas prácticas perjudiciales para la vida silvestre.

«Por favor, no toquemos a los animales, especialmente a los perezosos. Ellos viven en la naturaleza y debemos dejarlos en paz», instó la turista.

Manipular a los perezosos puede causarles estrés y aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades entre humanos y animales.

Además, interfiere con sus hábitos naturales, afectando negativamente el bienestar de los animales

En muchos lugares, incluyendo Cartagena, es ilegal interactuar con la fauna silvestre de esta manera. La turista hizo un llamado a proteger la naturaleza y a denunciar cualquier acto similar que se observe.

«Deberíamos hablar y no quedarnos callados. Debemos proteger a aquellos que no pueden hablar por sí mismos», concluyó.

La comunidad y las autoridades locales están investigando el incidente para asegurar que se respeten los derechos y la integridad de los animales en el Parque Centenario.

