Ciudadano denuncia que Totto y su aliado Keypago, le están cobrando un crédito que nunca hizo

Un ciudadano de Medellín, denuncia que está siendo víctima de presiones por parte de la empresa Totto, a través de su aliado Keypago, para que pague una deuda de un crédito que él nunca hizo.

El afectado relató que se enteró de la suplantación de la cual fue víctima, a raíz de la llamada que le realizaron desde una oficina de abogados:

“Me llamaron a hacerme un cobro persuasivo sobre una mora de 30 días que tenía con TOTO por una compra a crédito por medio de su aliado estratégico KEYPAGO. Les manifesté que yo nunca había solicitado ningún crédito con TOTTO ni con su aliado Keypago”, contó.

Ante esto en la llamada le respondieron que él había solicitado el crédito y le había sido aprobado en el almacén de TOTTO en Ferias de Bogotá, donde había realizado una compra por $500.000 y que estaba en mora por no pago a tiempo de la primera cuota.

“Les dije que yo vivía en Medellín, que hacía meses no viajaba a Bogotá y que nunca había solicitado créditos en Totto, ni Keypagos, que nunca entregué documentación para tal fin, que nunca en mi vida he hecho una compra en TOTTO y que estábamos frente a un fraude, que había sido cometido por un tercero que yo desconocía y que tenía que ser asumido por ellos, porque a los que engañaron fue a ellos y que seguramente no siguieron los protocolos internos para verificar la identidad de quien hacía el crédito y la compra y que quienes permitieron la suplantación y el fraude fueron ellos, no yo”, relata el denunciante.

En ese momento le sugirieron acercarse a un almacén de TOTTO, donde no tuvo ninguna respuesta sobre el caso y le suministraron un número telefónico en el que expuso el hecho, y abrieron un caso por la queja, por medio de un radicado que le enviaron a través de correo electrónico.

“Luego volví a llamar a preguntar por mi caso a TOTTO, me pusieron a comunicarme con Keypago sin poder efectuar la llamada ante la inexistencia de un call center de Keypago. Procedí a enviar un mail a Keypago, con copia a la Superfinanciera y Superintendencia de Industria y Comercio”, agregó.

Hasta el momento el afectado solo ha recibido respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero nunca de las empresas Keypago ni Totto.

“Dos meses después de haber iniciado este caso, donde soy una víctima de Totto y Keypago y donde hoy está en riesgo mi calificación financiera, la cual tienen el máximo score, no tengo ninguna respuesta de estas dos empresas”, añadió.

Cabe resaltar que en las dos oportunidades que tuvo contacto telefónico, Keypago lo amenazó con reportarlo en centrales de riesgo, aunque fue la empresa quien permitió la suplantación de identidad para realizar la compra.

