Resumen: Familiares de un paciente de 84 años denuncian el grave riesgo vital en el que se encuentra debido a la falta de gestión de la Nueva EPS

DENUNCIA: Anciano de 84 años lleva dos meses esperando cirugía vital y Nueva EPS no la ha autorizado

Minuto30.com .- Familiares de un paciente de 84 años denuncian el grave riesgo vital en el que se encuentra debido a la falta de gestión de la Nueva EPS. A pesar de haber agotado todos los recursos legales, la entidad no da respuesta para una cirugía de marcapasos de carácter urgente.

Datos del paciente y situación médica

Nombre: Augusto de Jesús Arango Sánchez.

Edad: 84 años.

Diagnóstico: Arritmia cardíaca compleja.

Ubicación actual: Hospital Manuel Uribe Ángel (Envigado, Antioquia).

Cronología de la negligencia

El calvario de la familia comenzó en Medellín, donde el paciente acudió a urgencias por su condición cardíaca, pero no fue recibido en ningún centro médico de la ciudad. Finalmente, lograron su ingreso en el Hospital Manuel Uribe Ángel en el municipio de Envigado, lugar donde lleva internado casi dos meses.

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Actualmente, el adulto mayor requiere con urgencia una remisión para una cirugía de implante de marcapasos. Sin embargo, la Nueva EPS argumenta que no hay camas disponibles, a pesar de que afirman tener solicitudes en trámite en más de 90 instituciones.

Rutas legales agotadas y sin respuesta

La familia ha recurrido a todos los mecanismos constitucionales y administrativos para defender el derecho a la vida y a la salud de don Augusto, sin obtener ninguna solución real por parte de la EPS:

Acción de Tutela fallada a favor.

Incidente de Desacato.

Queja formal ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Queja ante la Personería de Envigado

Queja ante la Defensoría del Pueblo

Se solicita la intervención inmediata de la Personería, la Defensoría del Pueblo, la SuperSalud y el Ministerio de Salud para garantizar la atención de este paciente, sujeto de especial protección, antes de que su estado de salud tenga un desenlace fatal.