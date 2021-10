¡Desgarrador! Dentro de un pez encontraron los restos de un bebé migrante que se ahogó en el Golfo de Urabá

Sandra Julio Santos es la Secretaria de Gobierno del municipio de Acandí (Chocó), confirmó que en las últimas horas realizaron un hallazgo desolador, los restos de un bebé de 8 meses fueron encontrados al interior de un pez.

«Antes de ayer se encontró en los intestinos de un pez lo que parece ser la pierna de bebé 8 meses cubano que desapareció», precisó la Secretaria.

El pasado lunes 11 de octubre, fueron encontrados en aguas del Golfo de Urabá migrantes de distintas nacionalidades que estuvieron por cerca de 12 horas a la deriva tras sufrir una volcamiento de la lancha en la que se movilizaban. De acuerdo con la información oficial, fueron rescatadas con vida 21 personas, entre ellos 5 niños; tres cuerpos sin vida (Una cubana y dos haitianas) pero tambien se anunció la desaparición de 5 personas, entre ellos tres niños.

Me toca a mi estar recogiendo cuerpos de los migrantes en el mar», dijo la funcionaria»

Ante este panorama, la funcionaria, hizo una radiografía de la situación que atraviesan los migrantes pero vistos por los ojos de los acandileros y resaltó la falta del apoyo de la institucionalidad. «Los migrantes no conocen de limites, nos lo van a conocer jamás ellos buscan las otras maneras y por eso me toca a mi estar recogiendo cuerpos en el mar, recogiendo niños, eso no tiene presentación y luego tener que tratar con la problemática de las instituciones».

Una de las problemáticas a las que se refirió la funcionaria, es la situación jurídica que enfrenta su cartera por enterrar los cadáveres de los migrantes hallados, «Me llaman de medicina legal y me dicen te vamos a compulsar copia a Procuraduría y Fiscalía por que enterraste los migrantes y yo les dije, ¿Qué hago con los cuerpos’, ¿Me los llevo para mi casa?».

Y añadió, «Yo me vi obligada a enterrar los cuerpos(…) esto es una cuestión humana, no puedo tener esos cuerpos ahí ¿Dónde está la salubridad pública también de mi comunidad? la presión de los cuerpos ahí tirados, no tengo una morgue(…) es una cantidad de preocupaciones».

Estas contundentes declaraciones fueron dadas por la Secretaria de Gobierno ante la cámara de representantes, delegados de la cancillería, autoridades departamentales y locales durante una audiencia pública registrada en las últimas horas en Necoclí.

Dato: Julio, tambien anunció que en las próximas horas, serán exhumados varios cuerpos de migrantes que han sido debidamente reclamados por sus familiares.

