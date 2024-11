Doha, 2 feb (EFE).- El catalán Dennis González, el primer español en competir en el Mundial de Doha, arrancó este viernes tercero en el ejercicio de dúo técnico, por detrás de los representantes de China y Colombia.

González aprovechó una penalización del italiano Giorgio Minisini, máximo favorito al oro, y que fue cuarto. El español sumó 228,755 puntos, por 228,9966 del colombiano Gustavo Sánchez. El mejor en el preliminar fue el chino Shuncheng Yang (242,4367).

Minisini fue cuarto con 218,09. El actual campeón mundial de esta especialidad, el español Fernando Díaz del Río, no defiende el título porque anunció su retirada hace unos días.

Para la final, que se disputará este lunes a las 18:00 CET, Dennis González tiene una buena opción de medalla. El catalán interpretó una versión de 'Kiss' de Prince, un gran clásico, que Dennis defendió bien, aunque no estuvo a su mejor nivel.

"Iba bastante nervioso porque en esta competición había una mayor participación masculina que en el último Mundial, sobre todo con China e Italia, que son dos equipos acostumbrados a estar muy arriba. Iba muy concentrado a hacer lo que tenía que hacer, lo que he entrenado durante estos pocos meses que he tenido para prepararme y me voy contento", comentó tras el ejercicio a EFE.

Al término del mismo, Dennis González escuchó las correcciones de sus dos entrenadoras (Anna Vega y Gemma Mengual), que le pidieron mayor altura en el ejercicio y más continuidad. De todas maneras, la hora de la competición (12:50 local), tampoco ayudó.

"No ha sido mi mejor versión, pero creo que muy fácilmente se puede mejorar para la final. Al principio me he sentido bien, pero 'me he muerto' bastante rápido abajo, aunque iba con la cabeza muy mentalizado, iba tirando de lo que podía, reservándome para todo el ejercicio. Al final no he sacado ninguna penalización, que era lo importante", explicó.

Asegura que tiene margen de mejora, que pasa por una mayor altura de los ejercicios y una mejor ejecución de los híbridos, que son los elementos que se tienen que declarar.

"La puntuación va a por los elementos, si puedo subir medio punto en cada uno, tendría diez puntos más y eso te puede dar la medalla, aunque es complicado", indicó.

Dennis González explicó que Minisini sufrió una penalización y eso le ha permitido ser tercero en la preliminar. "No estoy muy preocupado en ese sentido, porque me conozco y sé que en la final voy a hacer lo que sea por estar ahí arriba, pero si no, no pasa nada, porque habré dado mi mejor versión", insistió.

En líneas generales, se siente satisfecho: "Eso es lo más importante, estar satisfecho con lo que he hecho porque he dado lo mejor con lo que he podido entrenar en estos meses".

Francisco Ávila

Por: EFE