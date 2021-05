Demi Lovato anunció que se identifica con el género no binario. A través de su cuenta de Twitter manifestó que se siente «feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes».

En un video publicado en sus redes sociales, la cantante y actriz estadounidense reveló a sus seguidores por los cambios que está atravesando. «Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ‘ellos’ en el futuro», dijo Demi Lovato.

“No binario” se refiere a la persona que no se identifican exclusivamente como hombre o mujer. De ahora en adelante no será «la» cantante, ahora usará el pronombre «ellos».

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021