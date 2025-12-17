Dembélé, Bonmatí y Luis Enrique: los Grandes Triunfadores de los Premios The Best 2025

Minuto30
    Resumen: La FIFA celebró este martes 16 de diciembre en Doha una nueva gala de los premios The Best, reconociendo a los mejores exponentes del fútbol mundial durante el año 2025

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La FIFA celebró este martes 16 de diciembre en Doha una nueva gala de los premios The Best, reconociendo a los mejores exponentes del fútbol mundial durante el año 2025. La jornada estuvo marcada por el dominio francés en el fútbol masculino y el reinado absoluto de España en el femenino.

    Ousmane Dembélé, el Mejor del Mundo

    En una de las mayores sorpresas de la noche, el francés Ousmane Dembélé, figura del París Saint-Germain, fue galardonado con el premio al Mejor Jugador del Año. El extremo superó en las votaciones a su compatriota Kylian Mbappé del Real Madrid y a la joven estrella Lamine Yamal del Barcelona.

    Aitana Bonmatí: Triple Corona Histórica

    En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí hizo historia al conseguir su tercer premio The Best consecutivo. Con registros impresionantes de 18 goles y 15 asistencias con el FC Barcelona, Bonmatí reafirmó su posición como la mejor del planeta. El podio lo completaron sus compatriotas Alexia Putellas y Mariona Caldentey.

    La jugadora no pudo asistir a la gala debido a una fractura sufrida con la selección española, pero envió un emotivo mensaje de agradecimiento grabado.

    Luis Enrique se Lleva el Premio al Mejor Entrenador

    El éxito del PSG se extendió al banquillo con el reconocimiento a Luis Enrique como el mejor entrenador masculino. El asturiano lideró al equipo francés a la conquista de cinco trofeos, destacando especialmente la obtención de la primera Champions League en la historia del club.

    El español, que superó a Hansi Flick de Barcelona y Arne Slot de Liverpool no estuvo presente en Doha, ya que se encuentra preparando la final de la Copa Intercontinental.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

