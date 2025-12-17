Dembélé, Bonmatí y Luis Enrique: los Grandes Triunfadores de los Premios The Best 2025

Resumen: La FIFA celebró este martes 16 de diciembre en Doha una nueva gala de los premios The Best, reconociendo a los mejores exponentes del fútbol mundial durante el año 2025
Minuto30.com .- La FIFA celebró este martes 16 de diciembre en Doha una nueva gala de los premios The Best, reconociendo a los mejores exponentes del fútbol mundial durante el año 2025. La jornada estuvo marcada por el dominio francés en el fútbol masculino y el reinado absoluto de España en el femenino.
Ousmane Dembélé, el Mejor del Mundo
En una de las mayores sorpresas de la noche, el francés Ousmane Dembélé, figura del París Saint-Germain, fue galardonado con el premio al Mejor Jugador del Año. El extremo superó en las votaciones a su compatriota Kylian Mbappé del Real Madrid y a la joven estrella Lamine Yamal del Barcelona.
En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí hizo historia al conseguir su tercer premio The Best consecutivo. Con registros impresionantes de 18 goles y 15 asistencias con el FC Barcelona, Bonmatí reafirmó su posición como la mejor del planeta. El podio lo completaron sus compatriotas Alexia Putellas y Mariona Caldentey.
La jugadora no pudo asistir a la gala debido a una fractura sufrida con la selección española, pero envió un emotivo mensaje de agradecimiento grabado.
El éxito del PSG se extendió al banquillo con el reconocimiento a Luis Enrique como el mejor entrenador masculino. El asturiano lideró al equipo francés a la conquista de cinco trofeos, destacando especialmente la obtención de la primera Champions League en la historia del club.
El español, que superó a Hansi Flick de Barcelona y Arne Slot de Liverpool no estuvo presente en Doha, ya que se encuentra preparando la final de la Copa Intercontinental.
