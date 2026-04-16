Demandan a Lionel Messi y a la AFA en Estados Unidos por incumplimiento en partidos amistosos

Minuto30.com .- El astro argentino Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrentan un nuevo lío judicial tras ser demandados formalmente en Estados Unidos. La acción legal fue interpuesta por la empresa VID Music Group, LLC, con sede en Miami, a raíz de presuntos incumplimientos contractuales relacionados con la promoción y organización de partidos amistosos internacionales de la selección ‘Albiceleste’, en los cuales el jugador no participó el año pasado.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la firma de abogados Patino & Associates, liderada por Ralph Patino, la demanda fue radicada ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en Florida. La compañía demandante alega que fue inducida a realizar una importante inversión financiera y operativa bajo una serie de representaciones comerciales y promesas sobre futuros encuentros, incluyendo un partido de exhibición propuesto contra la selección de México.

El punto central del litigio radica en la ausencia del capitán argentino. Según el documento legal, la participación anticipada de Lionel Messi constituía un “término material” de los acuerdos, formando un componente central de los contratos y estando directamente ligada a la viabilidad comercial y financiera de los eventos deportivos pactados.

Para aclarar el panorama legal, la secuencia de los hechos y los alcances de esta millonaria disputa, la firma de abogados anunció una conferencia de prensa oficial:

Fecha: Martes, 21 de abril de 2026

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Hotel Colonnade Coral Gables Autograph Collection (Coral Gables, Florida).

Allí, el equipo legal de VID Music Group entregará mayores detalles sobre las exigencias económicas y las pruebas que sustentan la demanda contra la máxima entidad del fútbol argentino y su principal figura.

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