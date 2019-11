Delincuentes grafitearon una esvástica en un monumento judío en Bogotá

El monumento de La Menorá, de gran simbolismo para el judaísmo, ubicado en la calle 94 con carrera 11 en Bogotá, fue vandalizado en la noche del 31 de octubre por delincuentes que grafitearon una esvástica en su base y tacharon el nombre de Israel.

El embajador de Israel en Colombia, Christian Cantor, fue el encargado de hacer la denuncia, rechazando categóricamente el hecho afirmando que “este tipo de repugnante violencia y odio contra nuestro pueblo no tiene lugar en un país tan querido como Colombia”.

Aunque el hecho se presentó en medio de las protestas estudiantiles el embajador fue cauto y declaró en conversaciones con Blu Radio que “no quiero acusar a nadie porque no tengo todos los detalles, pero me imagino que es una posibilidad que hay que investigar, pero no quiero apuntar el dedo hacia nadie hasta el momento en el que tengamos más conocimiento de esta persona o este grupo”.

Finalmente reafirmó su compromiso “en la lucha firme contra el antisemitismo”.