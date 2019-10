Del Vandalismo a la Anarquía

La protesta vandálica que se esta volviendo costumbre semanal en nuestro país, no es nada mas que una muestra fehaciente de que en nuestro país se esta avizorando una muy preocupante anarquía.

La anarquía puede definirse como la falta de gobierno, como el caos, como el descontrol de un país, como la perturbación de la vida pública por ausencia de autoridad o la violación a las reglas y leyes por parte de un sector de la ciudadanía.

Desafortunadamente estas preocupantes características se han vuelto consuetudinarias en Colombia en lo que lleva de duración el actual gobierno, teniendo como escusa las protestas democráticas de todo orden que constitucionalmente son derechos inalienables de la ciudadanía.

Si estas protestas se hicieran con respeto a la dignidad humana, al prójimo, sin alterar el orden público, sin irrespetar a la autoridad, sin destrozar los bienes públicos y privados y enfocadas a resaltar el derecho que se tiene para realizarlas, no habría ningún inconveniente y con seguridad el clamor popular se escucharía y tendría algún eco.

Tal vez así serian eficaces y eficientes, serian razonables y tendrían un objetivo concreto.

Sin embargo, lo que hemos visto lamentablemente es que el vandalismo se apodero de las marchas y de las protestas sociales. La violencia y la delincuencia, son su común denominador.

El fin de las mismas no es conseguir un objetivo por un derecho ciudadano y lo único que se evidencia es un inmenso resentimiento social y un desaforado afán de hacer el mal, destrozando los bienes públicos y privados sin ningún sentido, utilizando métodos delincuenciales y terroristas que son bajo todo punto de vista inaceptables.

Mas preocupante de que haya el vandalismo en las marchas sociales, es que eso se permita y que presenciemos una total falta de autoridad para evitar que esos hechos se susciten.

Cual es el objetivo del Esmad si para lo único que sirven es para recular ante la arremetida vandálica de los desadaptados o lo que es peor solo para atrincherarse y protegerse únicamente con sus escudos sin poder actuar recibiendo toda la humillación de los vándalos como gran espectáculo a la falta de autoridad.

Cual es la razón para que la fuerza publica no pueda repeler el vandalismo. Por qué no pueden actuar no solo en defensa propia, sino para impedir que los vándalos hagan de sus actos delincuenciales el show mediatico

