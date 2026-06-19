Resumen: El reconocido colectivo caribeño Voces del Bullerengue ha lanzado su tercer álbum titulado “Anónimas & Resilientes 360”, una ambiciosa producción que fusiona la tradición ancestral de las cantadoras mayores con la tecnología de la realidad virtual. Producido por el ganador del Grammy Manuel García-Orozco y grabado directamente en las comunidades rurales del Canal del Dique, el disco utiliza técnicas de grabación espacial para sumergir al oyente en el centro mismo de una rueda de bullerengue. A través de un repertorio ecléctico que rinde homenaje a figuras como Petrona Martínez, el álbum entrelaza cantos de liberación y testimonios históricos de once cantadoras —incluyendo las valiosas participaciones póstumas de Carmen Pimentel y Mayo Hidalgo—, consolidándose como un archivo vivo de resistencia matriarcal que ya está disponible en plataformas digitales y próximamente en YouTube VR.

Del territorio a la realidad virtual: Voces del Bullerengue lanza su revolucionario álbum «Anónimas & Resilientes 360»

El bullerengue, esa práctica ancestral de resistencia y canto gestada en los territorios cimarrones del Caribe colombiano, ha dado un salto histórico hacia el futuro. El reconocido colectivo de cantadoras mayores Voces del Bullerengue —con un recorrido que ya suma dos nominaciones al Latin Grammy y una al Grammy— acaba de presentar Anónimas & Resilientes 360, el tercer álbum de su discografía y, sin duda, el proyecto más ambicioso de su carrera.

Esta producción discográfica no es un registro convencional de estudio; se trata de una gira e inmortalización sonora en realidad virtual (RV) grabada directamente en los territorios rurales que sirven como epicentro histórico del género. El proyecto rinde un profundo homenaje a los legados matriarcales de amor y resistencia, celebrando de manera muy especial la guía de la legendaria Petrona Martínez.

Una rueda de bullerengue en tu propia sala

Gracias al uso de tecnologías de grabación espacial y realidad virtual, Anónimas & Resilientes 360 logra capturar la verdadera esencia y acústica de una rueda de bullerengue tradicional. El oyente deja de ser un espectador pasivo para sentirse ubicado en el centro del territorio, completamente rodeado por el repique de los tambores, el batir de las palmas y las potentes voces de las cantadoras.

Se trata de un álbum conceptual donde cada pista fluye hacia la siguiente a través de un entramado de testimonios, paisajes sonoros y recuerdos orales recogidos en comunidades clave como Evitar, Villa Gloria, San José del Playón y María la Baja.

Voces de liberación, juego y un legado eterno

El repertorio del disco entrelaza de manera ecléctica las vivencias cotidianas y la cosmogonía de las cantadoras:

Homenaje a la maestra: La Chamaría de los Manglares interpreta «La Petronita», dedicada a Petrona Martínez, cuyo sueño de revivir las ruedas tradicionales inspiró la creación de este colectivo.

Historias de libertad: Clara Ospino presenta «Solté la Perra», un canto que relata su propia liberación como cantadora tras la muerte de un esposo que le prohibía cantar.

La picardía octogenaria: Juana Rosado aporta la fábula fiestera «Tía Rana», rescatando además la expresión tradicional ¿Qué quiere bruca?, heredada de su abuela.

Memoria viva y luto: La nonagenaria Isabel Julio conmueve con «Cangrejito». Asimismo, el disco adquiere un valor histórico y emotivo invaluable tras el reciente fallecimiento este año de las cantadoras Carmen Pimentel (1929-2026) y Mayo Hidalgo (1956-2026), cuyas voces y testimonios quedaron sembrados para siempre en esta producción.

Producción de vanguardia con espíritu de antaño

Detrás de este hito tecnológico se encuentra el productor musical Manuel García-Orozco, ganador del Grammy, quien diseñó una metodología respetuosa con la naturaleza del género.

«La realidad virtual es una tecnología liberadora para el bullerengue. A diferencia del estudio de grabación —que privilegia la separación sonora de las fuentes— la RV preserva elementos esenciales del contexto, como el movimiento corporal, la espacialidad ritual, el sonido ambiente, y la relación entre música y territorio», explica García-Orozco.

Para elevar la experiencia auditiva, el álbum fue mezclado por Stefano Pizzaia y masterizado por Camilo Silva F en cinta análoga, logrando un balance perfecto entre la ingeniería futurista de audio 3D y la calidez de las tecnologías de grabación de antaño.

Disponibilidad del proyecto

Anónimas & Resilientes 360 ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming digital. De manera paulatina, los videos inmersivos y las experiencias completas de realidad virtual se irán publicando de forma gratuita a través de YouTube VR, abriendo una ventana eterna para que el mundo entero experimente el bullerengue tal y como se vive en el Caribe.