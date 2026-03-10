¡Del Senado a la cárcel! Excandidato y expolicías imputados por facilitar contrabando de ‘Papá Pitufo’

Resumen: Un excandidato al Senado y cuatro expolicías fueron imputados por presuntamente participar en una red de corrupción que favorecía el contrabando de Diego Marín Buitrago, ‘Papá Pitufo’. Según la investigación, los procesados habrían gestionado dádivas y manipulado funcionarios de la POLFA y la DIAN para permitir el ingreso irregular de mercancía, incluyendo textiles y cigarrillos, por puertos del Caribe. Los cargos no fueron aceptados y un juez ordenó su aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Un juez penal de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, tras ser vinculados a una presunta red de corrupción que supuestamente favoreció las actividades de contrabando lideradas por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ o ‘El Viejo’, figura señalada como uno de los principales contrabandistas del país.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los cinco procesados diversos delitos por su presunta responsabilidad en esta estructura, que presuntamente operó facilitando el ingreso irregular de mercancías a través de puertos del Caribe, a cambio de pagos ilegales a funcionarios.

Entre los cargos formulados están concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer para todos los acusados, además de tráfico de influencias de servidor público para el capitán (r) Faudel Luis Salazar y tráfico de influencias de particulares para Freddy Camilo Gómez. Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.

Roles atribuidos dentro de la red

De acuerdo con la investigación, Gómez —quien además habría promovido reuniones con funcionarios y agentes de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) con el fin de que influyeran a favor de los intereses de ‘Papá Pitufo’— también habría recibido préstamos y vehículos del grupo para realizar actividades de proselitismo político en su campaña.

Por su parte, el capitán en retiro Faudel Luis Salazar, cuando era jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena (Bolívar), estaría implicado en ordenar a sus subalternos la liberación de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos sin la documentación aduanera exigida, que luego eran transportados a diferentes zonas del país e incluso hacia Ecuador y Venezuela.

También se le atribuye haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando incautada y, supuestamente, pagar el arriendo de un apartahotel en Cartagena para hospedar a un mayor presuntamente vinculado a la estructura.

Esto le podría interesar: Fiscalía se echa para atrás y retira solicitud de detención contra Juliana Guerrero

El ex patrullero José Luis Olaya, según la Fiscalía, habría utilizado su experiencia en talento humano dentro de la Policía para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que pudieran colaborar con la red, además de recopilar dinero entre comerciantes de Cartagena para distribuirlo como dádivas entre otros funcionarios, y en algunos casos transportó fondos hasta Bogotá para ese mismo propósito.

Asimismo, a Édgar Humberto Bacca se le adjudica un papel clave en el proceso de ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena, ubicando agentes aduaneros y encargados de agencias que pudieran facilitar el paso de mercancías sin revisión.

La Fiscalía señala que Bacca habría entregado 28 millones de pesos a Salazar y 10 millones en una bolsa con pandebonos a un intendente que actuaba como agente encubierto.

Por último, Juan Miguel Jaramillo, conocido como ‘Zorro’, habría sido el encargado de dinamizar la entrega mensual de dinero a los servidores captados, llevando al menos 34 millones de pesos a un agente encubierto, según los elementos recopilados por los investigadores.

Además, se indaga cómo Jaramillo, tras su retiro de la Policía Nacional, continuó ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar por patrullero activo.

Investigación y judicialización

La red de corrupción está siendo analizada por fiscales especializados en delitos de corrupción, que derivaron en la captura y posterior imputación de cargos contra los cinco procesados. Las autoridades buscan establecer de forma detallada cómo se articuló el entramado y cuántos funcionarios pudieron haber sido influidos por esta organización para favorecer el ingreso irregular de mercancías de contrabando.

En medio de este caso, alias ‘Papá Pitufo’ —que ya ha sido señalado por las autoridades como una de las figuras más destacadas en el tráfico de mercancías ilegales— continúa siendo objeto de investigaciones y procesos judiciales, tanto en Colombia como en el extranjero.