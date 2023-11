Del Nido Carrasco: «Vamos a tener paciencia con Diego Alonso»

in

Londres, 8 nov (EFE).- José María del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla, confirmó que van a tener paciencia con Diego Alonso y pidió perdón por la actuación ante el Arsenal que les deja al borde de la eliminación en la Champions League.

"Hemos hecho un muy mal partido", dijo Del Nido tras caer ante el Arsenal por 2-0. "No se puede calificar de otra manera. Y lo primero que nos gustaría es pedir perdón a la afición, en especial a la que se ha desplazado aquí, porque el Sevilla no ha estado a la altura".

"He sentido mucho cabreo, igual que los jugadores, el cuerpo técnico, la afición, porque no hemos estado a nuestro nivel. Solo cabe aprender de los errores, levantarnos y el domingo tenemos un partido precioso", añadió.

"Estamos preocupados, cabreados y tristes. Confiamos plenamente en la plantilla y en el entrenador, como dijo ayer el presidente y como ha dicho hoy Víctor Orta. Estamos convencidos de que sacaremos la situación adelante. Yo no he pedido paciencia a la afición, he pedido disculpas. Nosotros vamos a tener paciencia, queremos construir un proyecto alrededor de Alonso".

Ahora el Sevilla se enfrentará al Real Betis el próximo domingo, en un partido de obligatoria victoria para levantar el ánimo de un grupo que desde la llegada de Diego Alonso solo ha ganado al Quintanar de la Orden en la Copa del Rey.

"De aquí al domingo nos vamos a matar para ganar el domingo en el Sánchez Pizjuán", aseguró el vicepresidente.

Por: EFE