Del desastre… a la incertidumbre

“A las 2 de la mañana, el par de viejos teníamos el agua al cuello, y le dije a mi esposa: Mujer, no aguanto más. Hágase la voluntad de Dios, y si este es el momento…” Así relató a un medio local Don Pedro, de 71 años, la angustia que vivió en la casa inundada de su finca, en Tame, Arauca. Se perdieron las herramientas…, los motores…

Solo en Tame la alcaldía reportó 1.613 familias y 5.718 personas damnificadas, y las cifras de la UNGRD para el departamento suman más de 9.000 familias afectadas y de 6.000 en Casanare. En toda la región, con Norte de Santander y Boyacá, la cifra sobrepasa las 16.000 familias, además de puentes colapsados, vías destrozadas, niños sin escuela…

No ha sido fácil medir la tragedia en esta región muy ganadera, pero los técnicos de Fedegán han logrado establecer más de 191.000 animales desplazados en casi 233.000 hectáreas y más de 2.000 productores, que no solo perdieron animales, sino corrales, cercas y, lo más grave, sus tierras serán lodazales cuando bajen las aguas y miles de hectáreas deberán renovarse desde cero.

Y mientras en el oriente no escampa en el norte no llueve. Solo en Sucre, la sequía extrema ha matado más de 5.000 animales y por ahí pasa la cuenta, por el subregistro entre pequeños productores, el 70% de los 50.000 dedicados a la ganadería en el departamento.

FEDEGÁN, como los gremios ganaderos del oriente y el Caribe, disparó las alarmas y, frente al riesgo de muerte y salud animal, y la caída de los ingresos, el reclamo es uno solo: ¿Dónde está el Gobierno?, ¿acaso esperando a que termine su tiempo? Fueron cuatro años de peroratas presidenciales por el mundo, con un supuesto liderazgo internacional por la vida y el planeta, pero de soluciones en su tierra, nada; de prevención y reacción contra desastres predecibles, nada, porque la plata para gestionar ese riesgo se fue en corrupción.

¿Qué piden los productores agropecuarios? Recojo la propuesta de los ganaderos de Casanare y Arauca, muy en la línea de la que FEDEGÁN planteó a raíz del desastre en Córdoba. A partir de un censo de damnificados: 1. Reestructuración de créditos con 12 meses de gracia y hasta 5 años de plazo, con tasa preferencial o subsidiada. 2. Devolución de IVA en compra de insumos durante 12 meses. 3. Créditos con tasa diferencial, 12 meses de gracia y plazo hasta 8 años para recuperación de praderas e infraestructura de producción.

¿Qué piden adicionalmente los ganaderos? Algo que funcionó en el pasado con éxito, a partir de un convenio con FEDEGÁN para la compra, almacenamiento y distribución subsidiada de silos y heno, porque los animales… no comen discursos. De hecho, la Junta Directiva de FEDEGÁN se reunió con el ministro designado, Indalecio Dangond, y los desastres climáticos fueron, por supuesto, tema obligado.

Esperamos soluciones, para que a la frustración del desastre no le sumemos la incertidumbre frente a la recuperación.

@jflafaurie