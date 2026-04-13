Resumen: Se conoció que el presunto responsable, identificado con el alias de "El Gomelo", es la expareja de la madre del joven

¡Dejó a un niño de 7 años huérfano! Kevin defendía a su madre cuando fue asesinado en Enciso, al parecer por alias “El Gomelo”

Minuto30.com .- La indignación y el repudio son totales en el barrio Enciso, sector 13 de Noviembre, tras conocerse los escalofriantes detalles detrás del asesinato de Kevin, un joven de 27 años que perdió la vida la madrugada de este domingo 12 de abril al intentar defender a su madre de una brutal golpiza.

Se conoció que el presunto responsable, identificado con el alias de “El Gomelo”, es la expareja de la madre del joven, al parecer integrante de una banda delincuencial de la Comuna 8 y un asesino reincidente que ahora es el hombre más buscado del sector.

Crónica de una tragedia anunciada

El mortal ataque, registrado exactamente a las 4:06 a. m. del domingo, destapó una serie de agravantes que hoy enrutan la investigación. Según testimonios de la comunidad, el caso tiene un trasfondo alarmante:

Amenazas previas: El altercado letal no fue un hecho aislado. Se conoció que Kevin venía recibiendo amenazas de muerte desde el año pasado por parte de este sujeto, debido a los constantes roces que tenían por la forma en que “El Gomelo” trataba a su madre.

El perfil del homicida: El señalado agresor es un delincuente con un prontuario criminal de alta peligrosidad. Las autoridades confirmaron que “El Gomelo” ya había pagado una condena por el delito de homicidio y apenas había salido de la cárcel en el año 2024.

El ataque: Tras irrumpir en la vivienda al amanecer y comenzar a golpear a su expareja, Kevin intervino para protegerla. En respuesta, el exconvicto le propinó tres impactos de bala. Aunque fue auxiliado de inmediato, el joven llegó sin signos vitales a la clínica.

Un padre amoroso y un dolor irreparable

La comunidad llora la partida de Kevin, a quien recuerdan como un muchacho juicioso, trabajador y muy querido en el 13 de Noviembre. La tragedia es aún mayor al confirmarse que el joven asesinado deja huérfano a un niño de apenas 7 años, a quien le apagaron los sueños de crecer junto a su padre.

Gracias a los testimonios y al rápido actuar de la Policía Nacional, el agresor ya se encuentra plenamente identificado. Al parecer ya fue emitida la respectiva orden de captura, por lo que se espera que en las próximas horas se logre su detención para que responda nuevamente ante la justicia.